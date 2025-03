Esordio in Nazionale e rottura del crociato, comunicato UFFICIALE

Giornata da incubo per il giocatore, che ha rimediato un grave infortunio alla sua prima presenza: il responso è ufficiale

Un esordio in Nazionale decisamente da dimenticare. Doveva essere un momento da ricordare, in realtà rappresenta l’ultima partita della stagione.

Perché Alvyn Sanches, centrocampista del Losanna, nato in Francia da genitori capoverdiani e cresciuto in Svizzera, ha esordito venerdì proprio con la maglia della nazionale rossocrociata nell’amichevole giocata a Belfast contro l’Irlanda del Nord. La partita è terminata 1-1, ma Sanches, entrato in campo al 68′, ha rimediato un grave infortunio che lo terrà out per il resto della stagione. La notizia è arrivata direttamente dal Losanna. Il club ha infatti sottolineato che il centrocampista offensivo classe 2003 ha rimediato la completa lesione del legamento crociato: un infortunio grave che lo terrà out per diversi mesi.

Questo il comunicato diramato dal club elvetico:

“Il club annuncia la lunga assenza del centrocampista Alvyn Sanches. Si è infortunato venerdì scorso mentre giocava nella nazionale svizzera.

Convocato per la prima volta con la Nazionale e subentrato durante la partita contro l’Irlanda del Nord, Alvyn Sanches è uscito infortunato. Ulteriori esami hanno confermato una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio. Sarà assente dal campo per diversi mesi.

Lo staff medico del club è mobilitato attorno al nostro giovane giocatore e lo accompagnerà durante le diverse fasi che gli consentiranno di tornare in campo.

Di fronte a questo infortunio, tutta la società è molto vicina al suo giocatore e gli esprime tutto il suo sostegno. Auguri di una pronta guarigione, Alvyn!”.