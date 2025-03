Altro che traghettatore: a fine stagione ha già firmato Zidane

Zidane è stato accostato a tanti top club d’Europa, ma ora può firmare subito il suo nuovo contratto. L’allenatore francese è pronto a ripartire dopo una lunga pausa di riflessione

Saranno mesi decisivi per programmare la prossima stagione. Le big d’Europa sono al lavoro per assicurarsi i migliori talenti in circolazione, ma spunta anche la prossima destinazione sorprendente per Zinedine Zidane. L’allenatore francese non vede l’ora di rientrare in panchina per un nuovo progetto entusiasmante: scopriamo quando arriverà la firma.

Dopo la lunga avventura al Real Madrid Zidane non è tornato più ad allenare. L’allenatore francese è stato accostato alla Nazionale Blues così come anche alla Juventus. Pochi minuti fa è arrivato il nuovo annuncio per firmare subito il nuovo contratto con la big d’Europa. Il suo obiettivo è quello di tornare in panchina per regalare nuovi trionfi: conosciamo nel dettaglio la sua nuova squadra per sognare ancora in grande.

Bomba dalla Spagna: arriva subito Zidane

Una voglia immensa di essere nuovamente protagonista alla guida di un club prestigioso. Scopriamo tutta la verità con il nuovo annuncio al termine della stagione: aspetterà l’occasione giusta, ecco dove allenerà.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Zinedine Zidane potrebbe tornare a guidare il Real Madrid dopo Carlo Ancelotti. Un ritorno clamoroso per l’allenatore francese che ha scritto la storia del club spagnolo sia da calciatore che come tecnico. Xabi Alonso era il prescelto per guidare il Real, ma l’ex centrocampista spagnolo ha scelto di continuare la sua avventura con il Bayer Leverkusen.

Il presidente Florentino Perez è intenzionato ad annunciarlo per l’ennesima volta sulla panchina delle merengues per continuare a vincere in Liga e in Champions League. Zidane è voglioso di guidare nuovamente il Real Madrid dopo i numerosi successi collezionati sulla panchina dei blancos. Una nuova avventura suggestiva per sognare in grande con il club dei suoi sogni: tutto dipenderà anche dal futuro di Carlo Ancelotti accostato ancora alla panchina del Brasile.

L’annuncio dalla Spagna è arrivato pochi minuti fa, ma al momento non c’è ancora nulla di ufficiale. Saranno settimane importanti per prendere la miglior decisione possibile: ormai ci siamo per conoscere subito il futuro di Zinedine Zidane che continua a volare in giro per l’Europa per aggiornarsi. Un clamoroso ritorno per l’allenatore francese per collezionare altri successi alla guida del Real Madrid.