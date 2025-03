Thiago Motta al capolinea: esonero dopo Juve-Genoa e nuovo allenatore

Giorni caldissimi alla Continassa per la panchina dell’allenatore italo-brasiliano: il destino alla Juve dell’ex Bologna sembra ormai segnato

Non c’è futuro per Thiago Motta alla Juventus. Comunque finirà la stagione, il tecnico italo-brasiliano è destinato a lasciare la panchina bianconera malgrado un contratto triennale firmato la scorsa estate.

Stagione finora fallimentare per la ‘Vecchia Signora’ dopo le cocenti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, con il quarto posto in campionato che rimane l’unico traguardo ormai alla portata. Un obiettivo minimo ai nastri di partenza e da non fallire per non pregiudicare il prossimo mercato e il concreto rischio di ridimensionamento. Ecco quindi la scelta della Juve e della dirigenza della Continassa: Motta via, esonerato, anche in caso di conquista del quarto posto. L’ex Bologna però potrebbe anche non terminare la stagione e la sua posizione resta fortemente in bilico per un allontanamento a campionato in corso.

Panchina Juventus, scatto Mancini per il dopo Thiago Motta

La sfida contro il Genoa al ritorno dopo la sosta sarà decisiva per le sorti nell’immediato di Thiago Motta, che senza i tre punti incasserebbe il benservito da parte della Juventus.

Stando però alla ‘Gazzetta dello Sport’, la dirigenza bianconera potrebbe comunque esonerare il tecnico indipendentemente dal risultato dopo la sfida con i ‘Grifoni’ dell’ex Vieira. Questo per questioni di bilancio e di cassa, con il favorito che rimane Roberto Mancini come raccolto anche nei giorni scorsi da Calciomercato.it. Il ‘Mancio’ firmerebbe un contratto di quattro mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League.

Mancini quindi in pole e che avrebbe dato la sua disponibilità, anche se in corsa resta inoltre la candidatura dell’ex Tudor dopo i contatti delle scorse settimane e l’apertura del croato a traghettare la squadra anche se per pochi mesi. Sullo sfondo invece, ma solo per l’estate, non tramontano le ipotesi che portano a Pioli, Conte e Gasperini.