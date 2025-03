Sette sostituzioni e sconfitta a tavolino, Ct nella bufera: ma ha ragione lui

Il caso ha riguardato la Nazionale dopo il match di giovedì: due cambi in più di quelli regolamentari, ma il risultato non cambia

La paura ha preso il sopravvento sui tifosi. Quando hanno visto alzare la lavagna luminosa indicando il settimo cambio per la propria nazionale, hanno pensato che qualcosa non andasse.

Brasile-Colombia si tinge di mistero visto che la nazionale verdeoro ha potuto sostituire ben sette giocatori senza che l’arbitro dicesse nulla e senza rischiare la sconfitta a tavolino. Durante il match il ct Dorival Junior ha effettuato le seguenti sostituzioni: Joelinton per Gerson (28′), Matheus Cunha per Joao Pedro (60′), Bento per Alisson Becker, Savinho per Rodrygo e André per Bruno Guimaraes (78′), Wesley per Vanderson (79′) e Léo Ortiz per Vinicius Júnior (102′).

Qualcosa non quadra hanno pensato sui social i tifosi brasiliani che hanno già immaginato di vedersi infliggere una sconfitta a tavolino e perdere così i tre punti della vittoria (2-1, reti di Raphinha, Luis Diaz e Vinicius in pieno recupero). Invece è tutto regolare ed il motivo è da ricercare nel regolamento e nel protocollo che si attiva in caso di commozione cerebrale.

È proprio quello che è accaduto durante Brasile-Colombia con il terribile scontro testa contro testa tra Alisson e Davinson Sanchez. Il difensore sviene per qualche attimo, poi riprende conoscenza ma resta in stato confusionale. Inevitabile la sostituzione anche per Alisson: per entrambi i cambi si applica il regolamento che prevede una sostituzione in più in caso di commozione cerebrale.

Brasile-Colombia, perché erano possibili sette sostituzioni

Ad una prima lettura del Protocollo, entrambe le nazionali avrebbero potuto effettuare sei sostituzioni, ma il Brasile ne ha fatte sette con l’uscita dal campo di Vinicius per Leo Ortiz.

Questo ha fatto temere il peggio ai sostenitori brasiliani, invece era tutto regolamentare. Il Protocollo, infatti, prevede che in caso di commozione cerebrale, anche la squadra avversaria ha diritto ad una sostituzione aggiuntiva. Ed è proprio questo il caso che è accaduto durante il match valido per le qualificazioni sudamericane ai mondiali 2026. Tutto regolare dunque con il Brasile che incamera tre punti e sale al secondo posto in classifica, mentre la Colombia scivola al sesto posto, ultimo utile per staccare il pass.