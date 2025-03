Milan, nuovo affare col Real: 30mln per il difensore

Mercato Milan, i rossoneri non si fermano ed ora hanno individuato il nuovo rinforzo da 30 milioni di euro che può esaltare la platea rossonera. Pronti 30 milioni per il difensore del Real Madrid. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Per i rossoneri la situazione è in continuo divenire ed è difficile immaginare quelli che potranno essere gli scenari che si apriranno nel futuro prossimo. Molto, infatti, dipenderà da come si concluderà questa stagione, che ha ancora tanto da dire. I traguardi infatti incideranno sicuramente sulle risorse che saranno stanziate per il mercato, ma anche sulla scelta del nuovo allenatore a cui affidare la rinascita di questo progetto.

A prescindere da questi discorsi, però, la squadra così com’è non basta per i traguardi che intende perseguire la proprietà del Milan e per questo motivo i rossoneri sono pronti a guardare ancora una volta in casa Real Madrid. Club con il quale ci sono ottimi rapporti dopo i tanti affari conclusi di recente, partendo da Theo Hernandez fino ad arrivare ad Alex Jimenez, passando per Brahim Diaz. In tal senso, la storia si può ripetere per un difensore dal valore di 30 milioni di euro.

Milan, 30 milioni per il rinforzo dal Real Madrid: colpo dai galacticos

Il Real Madrid è, da sempre, una autentica fucina di talenti ed in tal senso il Milan già in passato ha avuto modo di testare con le sue mani la qualità degli affari che si possono portare in porto con i blancos. In tal senso, stando a quanto raccontato da “El Chiringuito”, emittente televisiva molto vicina al Real, il Milan ha seriamente messo nel mirino Raul Asencio, fortissimo e talentuosissimo difensore centrale. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ed al momento tutto tace sul fronte rinnovo.

La speranza dei rossoneri è che le parti possano non trovare l’accordo, per provare in questo modo ad assicurarsi un difensore dotato di simile talento ad un prezzo di saldo. Il suo valore di mercato secondo Transfermarkt è di 30 milioni di euro e con il futuro di Pavlovic e soprattutto quello di Tomori che sembra essere tutto da scrivere il Milan non può non pensare seriamente ad un investimento importante per la sua linea di difesa. Ancor di più tenendo in considerazione le difficoltà di questa stagione.

Classe 2003, è un centrale di difesa di piede destro e, prima di arrivare in prima squadra, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Real Madrid. Raul Asencio, dunque, è un nome da tenere assolutamente caldo per il calciomercato del Milan in vista dell’estate. Possono arrivare degli sviluppi molto interessanti.