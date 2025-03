Milan, colpo dal Giappone: pronto il regalo per Allegri

Il Milan vorrebbe subito annunciare i prossimi colpi in vista della prossima stagione. Una voglia immensa di rivalsa con il nuovo colpo dal Giappone: spunta l’intreccio sul fronte calciomercato

Max Allegri è pronto a tornare in panchina in Serie A: il Milan non vede l’ora di terminare la stagione in corso per annunciare così il prossimo allenatore. Il tecnico livornese si è preso un altro anno sabbatico, ma il suo profilo è in pole per sostituire Sergio Conceicao in vista della prossima stagione. Nel frattempo la dirigenza rossonera è alla ricerca di nuovi innesti di qualità a centrocampo: arriva il colpo dal Giappone.

La dirigenza rossonera è già al lavoro per la prossima stagione, ma nel frattempo il Milan cercherà di centrare un piazzamento in Europa. Nelle ultime settimane sono arrivati tanti risultati negativi per Leao e compagni: c’è aria di rivoluzione in estate.

Ci sarà subito l’annuncio del nuovo direttore sportivo per poi pensare subito agli innesti di spessore internazionale: Fabio Paratici è pronto a rimettersi in gioco dopo gli anni d’oro alla Juventus proprio insieme a Massimiliano Allegri. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio per un nuovo colpo a centrocampo: parlerà giapponese, tutta la verità.

Milan, arriva il colpo giapponese: spunta la verità

Le strade del calciomercato sono infinite. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio di Ekrem Konur per un nuovo innesto di qualità a centrocampo: arriva dal Giappone, conosciamo tutti i dettagli della futura operazione.

Come svelato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Milan sarebbe pronto a rivoluzione il centrocampo. In pole c’è anche Max Allegri per la prossima stagione: ecco Wataru Endo del Liverpool che è pronto a sbarcare in Serie A vestendo la maglia rossonera. La concorrenza per il giapponese è davvero alta con il Celtic e il Fulham per beffare proprio il Milan.

Un centrocampista esperto pronto ad una nuova esperienza entusiasmante in Italia. Dopo lo Stoccarda, è arrivata la chiamata a sorpresa del Liverpool: in estate arriverà l’addio per sposare subito il progetto rossonero. Da Allegri a Conte, la dirigenza rossonera continua a monitorare il fronte calciomercato per dimenticare in fretta gli ultimi mesi deludenti sotto ogni punto di vista.

Soltanto il calciomercato estivo potrebbe far ritornare la gioia ai tifosi scottati per tutto quello che è successo nelle ultime settimane. A gennaio c’è stato un intervento importante da parte della società, ma tutti gli sforzi sono stati vani finora. Joao Felix non sarà riscattato dal Chelsea: ora il Milan rivoluzionerà ancora la rosa del futuro allenatore.