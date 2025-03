Juve, squalificato senza appello: è successo tutto stanotte

I bianconeri potrebbero riavere un giocatore in anticipo rispetto alla tabella di marcia in vista di un calendario fondamentale

È andata in archivio l’ennesima giornata di nazionali, con le solite ansie e preoccupazioni in Italia, a qualche migliaio di chilometri di distanza. Soprattutto dopo la questione Lautaro Martinez, rientrato subito a Milano per un infortunio muscolare. Ma in primis Inter e Juventus, insieme al Milan, sono le formazioni che hanno in questo momento più pressioni per vari motivi. I nerazzurri sono alle prese pure con i vari acciacchi di Thuram, Dumfries e Dimarco.

Una buona notizia per i bianconeri però potrebbe essere arrivata nella notte, anche se per un episodio negativo. Stanotte l’Argentina ha fatto il colpaccio in casa dell’Uruguay vincendo 1-0 con gol di Almada al 68′, poi è arrivato nel recupero il rosso a Nico Gonzalez. L’argentino ha rifilato un calcione a Nahitan Nandez, ex calciatore del Cagliari. L’attaccante della Juve al 95′ è intervenuto con la gamba altissima per anticipare il centrocampista uruguaiano, colpendolo però sulla testa. L’arbitro paraguaiano Juan Benitez ha estratto il cartellino rosso senza l’ausilio del Var mandando sotto la doccia qualche secondo prima Nico Gonzalez.

Juve, Nico Gonzalez espulso: cosa succede

La buona notizia per la Juventus è proprio nel rientro di Nico Gonzalez, che dovendo saltare la super partita contro il Brasile mercoledì notte all’1, potrebbe tornare anticipatamente alla Continassa. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’Argentina, di certo i bianconeri vorrebbero riaverlo subito per aggregarlo al gruppo in vista della ripresa del campionato contro il Genoa.

Lunedì o martedì in questo modo tornerebbe in Italia per cominciare la settimana con i compagni agli ordini di un Thiago Motta sempre più con le valigie in mano. Non è ancora detta l’ultima, però, in quanto vista l’importanza e il peso del match contro il Brasile potrebbe anche decidere di restare con i compagni della Seleccion per fare gruppo. Il calendario della Vecchia Signora è fitto come pressioni, perché c’è il Genoa ma poi c’è lo scontro diretto con la Roma del 6 aprile all’Olimpico. Non fare risultato vorrebbe dire scivolare ulteriormente in classifica e rischiare davvero di veder sfumata la qualificazione in Champions League. Avere tutti al top è fondamentale.