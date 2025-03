Tante assenze nella rosa dei convocati: saluta il club per rispondere alla chiamata della sua Nazionale

La pausa per le Nazionali, si sa, rappresenta spesso un vero e proprio incubo per i club. Allenatori che non hanno modo di lavorare con i propri giocatori e rischi infortuni sono solo alcuni degli aspetti in merito. E a proposito di infortuni, tante novità arrivano da Oltreoceano.

In Sudamerica sono in corso le qualificazioni per i Mondiali 2026. Nella prima delle due giornate da disputare in questa pausa per le nazionali, il Brasile ha superato in casa la Colombia per 2-1. Merito di un gol siglato da Vinicius in pieno recupero (decisiva la deviazione di Lerma). La nazionale verdeoro ora dovrà affrontare l’Argentina al Monumental il 25 marzo nella sfida più attesa di tutto il girone sudamericano. Il ct brasiliano Dorival Jr però ha annunciato nuovi arrivi e nuove partenze.

Atalanta, Ederson vola in Sudamerica: chiamata del Brasile

Visti gli infortuni di Alisson e Gerson e le squalifiche di Gabriel Magalhaes e Bruno Guimaraes, la Federcalcio brasiliana ha annunciato che i quattro hanno lasciato il ritiro, ma nel frattempo Dorival ha ufficializzato quattro nuovi convocati.

Uno di questi è Ederson. Il centrocampista dell’Atalanta è pronto a raggiungere i compagni di nazionale e sarà a disposizione per la sfida contro l’Argentina. Il nerazzurro non era stato inizialmente preso in considerazione, ma visti gli infortuni ecco arrivare la chiamata dal ct. Una chiamata di cui l’Atalanta avrebbe fatto volentieri a meno, anche se il centrocampista salterà la prossima gara di campionato contro la Fiorentina per via dell’espulsione rimediata contro l’Inter e non potrà quindi essere a disposizione di Gasperini.

Oltre ad Ederson, raggiungeranno il ritiro della Nazionale verdeoro il portiere Weverton, in forza al Palmeiras, il difensore Lucas Beraldo, del Paris Saint-Germain e il centrocampista Joao Gomes, del Wolverhampton.