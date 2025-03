Roma, operato Misitano: intervento perfettamente riuscito – Calciomercato.it

Il capitano della Primavera giallorossa sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura del quinto metatarso

Operazione perfettamente riuscita per Giulio Misitano. Il capitano della Roma Primavera la settimana scorsa aveva subito la frattura al quinto metatarso del piede destro e ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

L’operazione è stata effettuata dal professor Santucci a Villa Stuart ed è perfettamente riuscita. Il giovane calciatori oggi è stato dimesso e nelle prossime settimane tornerà nella clinica per i controlli di routine. Per lui si prevede uno stop di tre mesi: questi i tempi di recupero per il ritorno al calcio giocato.

Il centravanti classe 2005 in stagione con la maglia giallorossa ha realizzato quattordici gol nel campionato Primavera, disputando un totale di 22 partite. Misitano fa parte anche dell’Italia Under 20 convocato a settembre dal ct Bernardo Corradi.