Paura Inter: “Ho avuto un attacco di panico in campo, mi sono sentito male”

Attimi di apprensione per i nerazzurri e non solo dopo una brutta botta al ginocchio, talmente dolorosa da provocare uno stato quasi confusionale

Gli impegni delle nazionali come sempre continuano a essere fonte di grandi apprensioni e preoccupazioni per le squadre di club. Soprattutto in un momento così delicato della stagione, all’alba del rush finale che deciderà le sorti del presente e ovviamente del futuro di ognuno. Con tutti gli obiettivi e i trofei ancora in ballo, soprattutto l’Inter – unica squadra in Italia ancora in corsa su tre fronti – deve stare attentissima alla gestione della rosa e alle condizioni di determinati giocatori.

Per questo in primis Thuram e Lautaro dovranno essere accuratamente controllati una volta rientrati dalle rispettive nazionali nelle prossime ore per infortunio. Il francese non dovrebbe avere in realtà grandi problemi, ma si tratta di una decisione precauzionale: ha chance di essere subito a disposizione contro l’Udinese. Lo stesso per Federico Dimarco, neanche convocato da Spalletti. Situazione diversa per Dumfries, che qualche partita la salterà, e pure per il capitano Lautaro Martinez. L’impressione è che ci sia lesione, rischia di dover dare forfait sia con l’Udinese alla ripresa che nel derby di andata in Coppa Italia. Insomma, Inzaghi non è in un momento particolarmente brillante e dovrà dare fondo a tutta la rosa. A partire dagli attaccanti. Per questo ulteriore apprensione l’ha generata anche Marko Arnautovic nella partita di ieri: l’austriaco ha accusato addirittura un attacco di panico in seguito a una forte botta.

Panico Arnautovic in campo con la nazionale: “Ho avuto paura, ero frastornato”

A spiegarlo è stato lo stesso Arnautovic, che all’inizio della partita contro la Serbia (pareggiata 1-1) ha subito una forte botta sbattendo il ginocchio che gli ha causato “un forte dolore nella parte anteriore della rotula. Poi ho sentito un’enorme pressione nella metà superiore dell’addome, nello stesso momento ho avuto un attacco di panico, non so perché mi sia capitato. Il dottore ha dato un’occhiata, mi ha dato una medicina, è tornato tutto ok e ho potuto continuare”, si legge sui media locali.

Questo il racconto del giocatore dell’Inter Il capitano dell’Austria a fine gara non è andato neanche con i compagni a salutare i tifosi proprio per le sue condizioni tutt’altro che ottimali. In ogni caso Arnautovic è stato decisivo con l’assist per il gol del vantaggio di Grigoritsch, pareggiato poi dall’atalantino Samardzic nel secondo tempo. “Ho avuto improvvisamente paura, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa del dolore fortissimo che avevo al ginocchio in precedenza”, spiega ancora il centravanti in zona mista, come riportato da ‘Kicker’.