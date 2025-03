Juve, Giuntoli vota Spagna: il nuovo allenatore

Proseguono i ragionamenti sulla panchina bianconera. I media iberici parlano di un nome a sorpresa rispetto a quelli detti fino ad oggi

Settimane di riflessione alla Continassa. La scelta del nuovo allenatore terrà banco per ancora molto tempo nelle discussioni fra i dirigenti bianconeri. Contro il Genoa Thiago Motta si gioca la permanenza fino al termine della stagione, ma il suo futuro è ormai già scritto. Il tecnico saluterà la Vecchia Signora alla fine di questo anno calcistico e si sta ragionando su chi dovrà prendere il suo posto per aprire un nuovo ciclo.

Stando ai media italiani, la corsa è ormai praticamente a due: Mancini e Tudor. Il primo sembra essere in vantaggio, ma il croato resta in corsa e potrebbe balzare in pole position in caso di esonero immediato di Motta. L’ex difensore bianconero è il nome in cima alla lista per il ruolo di traghettatore. Attenzione, comunque, alle sorprese. Dalla Spagna rilanciano un profilo diverso dagli ultimi due. Secondo le informazioni di fichajes.net, Giuntoli avrebbe praticamente deciso di affidare la panchina a lui da luglio tanto che si starebbe ragionando sui primi acquisti. Al momento è una indiscrezioni e naturalmente ci vorranno ancora delle settimane per capire se si arriverà a qualche conferma su questa pista.

Panchina Juventus: Giuntoli si affida allo spagnolo

Sfida a tre per la panchina della Juventus? Difficile dirlo in questo momento. Sicuramente alla Continassa si stanno valutando diversi profili e non si vuole sbagliare la scelta. L’esperienza con Motta ha segnato molto Giuntoli ed ora il direttore sportivo bianconero è chiamato a trovare il tecnico giusto per rilanciare il club dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Per questo motivo si prenderà tutto il tempo a disposizione prima di sciogliere le riserve.

Mancini e Tudor rappresenterebbero una sorta di usato sicuro. Conoscono bene il nostro campionato (il croato anche l’ambiente bianconero ndr) e questo consentirebbe di poter spingere sin da subito sull’acceleratore. Ma c’è un nome che dalla Spagna iscrivono di diritto alla corsa per la panchina della Juventus ed è quello di Xavi. Stando a fichajes.net, Giuntoli avrebbe addirittura già scelto l’ex Barcellona tanto che si ipotizza Baena del Villarreal come primo acquisto della prossima stagione.

Xavi non è un nome nuovo per la Juventus. Era già stato accostato in passato. Il profilo potrebbe essere presente sulla lista di Giuntoli, ma i bianconeri sembrano indirizzati verso un nome che conosce il nostro calcio. Poi sappiamo che tutto può succedere e a priori non possiamo escludere il tecnico spagnolo dalla corsa. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire il nuovo allenatore della Vecchia Signora.