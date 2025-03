Infortunio Calafiori, arriva il responso UFFICIALE: il comunicato

Per il difensore dell’Arsenal ci sono notizie relative all’infortunio subito durante Italia-Germania

Niente trasferta in Germania per Riccardo Calafiori. Come previsto il difensore lascerà il ritiro azzurro dopo il problema al ginocchio sinistro accusato durante la sfida di San Siro.

Il calciatore dell’Arsenal si è infortunato nei minuti conclusivi della sfida tra Italia e Germania che si è disputato ieri sera a San Siro. Il calciatore, nel tentativo di recuperare la posizione durante un’azione tedesca, è scivolato cadendo a terra con il ginocchio che ha avuto una torsione non naturale. Grande preoccupazione per il difensore dell’Arsenal che non è riuscito a chiudere il match nonostante fossero terminate le sostituzioni.

Nel post gara nessuno si era voluto sbilanciare, anche se traspariva la preoccupazione per un problema serio. Calafiori aveva lasciato San Siro zoppicando vistosamente e le prime informazioni raccolte faceva presagire il peggio.

Calafiori, l’esito degli esami: torna all’Arsenal

Ora è arrivato il comunicato della Figc che ufficializza l’esclusione di Calafiori dai convocati per Germania-Italia e affida all’Arsenal l’eventuale evoluzione della situazione.

“Il difensore Riccardo Calafiori, sottoposto in tarda mattinata ad accertamenti strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro riportato nei minuti conclusivi della partita contro la Germania – si legge nel comunicato della Federcalcio -, è stato ritenuto indisponibile per la gara dí ritorno in programma domenica a Dortmund. Il calciatore è stato pertanto sconvocato e farà rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso”.

Non si sbilancia la Federazione sui tempi di recupero del giocatore, lasciando la parola al club di appartenenza. Ora per Spalletti c’è da sostituire il difensore dell’Arsenal: probabile che al suo posto venga schierato Buongiorno dal primo minuto. Le altre scelte saranno fatte nel corso di questi giorni, valutando anche le condizioni fisiche di chi ha giocato ieri. La speranza è di poter ribaltare il risultato: la squadra vista a San Siro, con un po’ di attenzione in più e un po’ di cinismo sotto porta ha la possibilità di fare bene anche in casa della nazionale tedesca.