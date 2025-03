Germania-Italia, designato l’arbitro: con lui gli Azzurri non hanno mai vinto

Sarà Marciniak a dirigere la gara di ritorno della Nations League. Il ct Spalletti ha più di un brutto ricordo con il fischietto polacco

E’ stato designato l’arbitro della gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Germania e Italia in programma domenica sera a Dortmund. Si tratta di Szymon Marciniak, 44enne fischietto nativo di Plock. La squadra arbitrale sarà tutta polacca: gli assistenti sono Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, il quarto ufficiale è Paweł Raczkowski, mentre al Var ci saranno Paweł Pskit e Tomasz Kwiatkowski.

Per accedere alle semifinali e guadagnarsi un girone di qualificazione ai Mondiali sulla carta più semplice, gli Azzurri di Luciano Spalletti non hanno alternative: serve una vittoria. Dopo il ko in rimonta 2-1 di ieri a Milano, Donnarumma e compagni hanno bisogno di un successo in trasferta con due o più gol di scarto, mentre se si dovesse vincere di misura, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. I precedenti con Marciniak, però, non fanno ben sperare: nei tre precedenti con lui l’Italia non ha mai vinto. Sconfitta in amichevole contro il Belgio nel 2015, pareggio in Inghilterra in Nations League nel 2022 e soprattutto eliminazione ad Euro 2024 ad opera della Svizzera.

In quel caso c’era già Spalletti in panchina, come nel quarto di finale di Champions League del 2023 contro il Milan, che vide il suo Napoli pareggiare 1-1 ed essere eliminato dalla massima competizione europea per club. Nella sua lunga carriera, il fischietto polacco vanta quasi venti finali arbitrate, tra cui quella dei Mondiali del 2022 tra Argentina e Francia, quella di Champions League del 2023 tra Manchester City e Inter e quella del Mondiale per Club 2024 tra gli stessi Citizens di Guardiola e il Fluminense.