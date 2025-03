Frosinone e Sampdoria sul talento tedesco Julius Bochmann

Il promettente difensore tedesco fa gola anche perché in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. I dettagli

Possibile futuro in Italia per Julius Bochmann, talentuoso difensore tedesco in forza al Kapfenberg, club di seconda divisione austriaca. Il classe 2005 risulta essere nel mirino di due squadre di Serie B, il Frosinone e la Sampdoria.

Entrambe le dirigenze hanno già avviato i contatti per il 19enne, grande occasione di mercato dato che il suo contratto termina il prossimo 30 giugno.

Cresciuto nel Chemnitz, Bochmann è un centrale di un metro e novanta molto forte fisicamente e di gran temperamento. Sa interpretare pure il ruolo di mediano davanti alla difesa. Quest’anno ha disputato 18 partite di campionato, più una di Coppa, per un totale di 1.389′. Non pochi per uno della sua età.