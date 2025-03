Tonali non basta: la Germania ribalta l’Italia

Dopo il vantaggio azzurro, nella ripresa c’è stata la rimonta tedesca: ora serve l’impresa nella gara di ritorno

S’illude l’Italia, ma è la Germania a fare propria la partita. La squadra di Spalletti perde 2-1 l’andata dei quarti di finale di Nations League, doppia sfida fondamentale anche in ottica qualificazione Mondiale, e vede complicarsi il passaggio del turno.

Gli azzurri dovranno ora andare a vincere in Germania, ma intanto il ct deve accontentarsi del primo tempo ottimo della Nazionale. Gli azzurri hanno tenuto il pallino del gioco per larghi tratti della prima frazione di gioco: passati in vantaggio con Tonali, hanno sfiorato il raddoppio con lo stesso centrocampista del Newcastle e con Kean, senza però trovare la via del raddoppio.

Nella ripresa però la Germania è partita in maniera diversa e ha occupato la metà campo italiano trovando subito il pareggio con il nuovo entrato Kleindienst. L’Italia accusa il colpo e i tedeschi si rendono ancora pericolosi, mentre Kean al 63′ fa respirare la squadra con una conclusione pericolosa.

Italia-Germania 1-2: rimonta tedesca con Goretzka

Dopo quattro minuti è Raspadori a fallire il gol con una conclusione ravvicinata troppo debole e centrale. Proprio quando il peggio sembra essere passato per l’Italia, arriva il gol del vantaggio tedesco.

Su calcio d’angolo, Goretkza è il più bravo ad anticipare tutti sul primo palo e trafiggere Donnarumma. Spalletti si gioca anche la carta Lucca per provare a riacciuffare il pareggio, ma Baumann è bravo su una conclusione di Kean. L’assalto italiano non porta i frutti sperati: la Germania riesce a controllare con tranquillità nei minuti finali e porta a casa la vittoria.

Per la Nazionale di Spalletti un po’ di rammarico per quel che poteva essere e non è stato, con alcune palle gol che potevano essere sfruttate meglio. Tra qualche giorno il ritorno: in ballo il passaggio alla final four di Nations League e il girone a quattro alle qualificazioni Mondiali.

ITALIA-GERMANIA 1-2: Tonali (I), Kleindienst (G), Goretzka (G)