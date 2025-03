Tonali-gol, ma scoppia il caso: “Vergogna”

Il centrocampista del Newcastle migliore in campo finora in Italia-Germania, ma scoppia la polemica: proteste furiose

Il migliore in campo, almeno nei primi 45 minuti. Sandro Tonali protagonista assoluto in Italia-Germania. Non soltanto il gol, non soltanto il tiro con cui ha sfiorato il raddoppio, ma una presenza in campo che si è fatta sentire, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

È mancato Tonali all’Italia durante la su squalifica e manca alla Serie A ora che gioca in Premier League con il Newcastle. Potrebbe tornare nel nostro campionato, un pensiero lo sta facendo la Juventus, mentre c’è chi si mangia le mani per non averlo più in squadra. Si parla dei tifosi del Milan, letteralmente furiosi con la società per la cessione, avvenuta due estati fa, del centrocampista bresciano.

Una cessione che i rossoneri non hanno ancora digerito e la prestazione di stasera ha accentuato tutto il rammarico per l’addio.

Tonali sta in Italia-Germania, tifosi del Milan infuriati

Numerosi i commenti contro la società per la cessione di Tonali. “Questi per aver venduto Tonali avrebbero dovuto avere gente sotto Casa Milan a fare casino e invece nulla, gli è stato permesso di distruggere il Milan (oltre al silenzio sulla cacciata di Maldini)” scrive un utente su X, mentre un altro ci va giù duro: “Avete venduto Tonali! Vergogna!!!!”

Voi non potete capire quanto sto male quando rivedo Tonali. Mi sembra di rivivere quella maledetta estate, quei maledetti 20 giorni in cui hanno rimosso il milanismo. Un ragazzo che faceva colazione con la tazza del Milan, che aveva le lenzuola del Milan, il bruco del Milan — Edoà (@Dott_Edoa) March 20, 2025



Ma di tweet del genere se ne trovano davvero tanti: “Ma vi rendete conto che questi incapaci hanno venduto Tonali che era l’anima del Milan se non il miglior calciatore e per di più per prendere mer*** da 20 milioni? Hanno fatto tutto in maniera indisturbata” si legge ancora. Oppure: “Il Milan avendo un amministratore delegato incompetente che ha venduto Tonali il miglior centrocampista che aveva”.

Non manca però chi chiede a Furlani di riportarlo in rossonero, ma in questo caso c’è da fare la fila: numerosi i tifosi di Inter, Juve e Napoli che invocano l’acquisto di Tonali per la prossima stagione.