Taremi fuori e partita sospesa: cosa è successo in Iran-Emirati Arabi

Dopo Lautaro Martinez e Thuram, notizie anche sull’attaccante iraniano dalla Nazionale: novità appena arrivata

Prima Thuram, quindi Lautaro Martinez. Gli attaccanti dell’Inter hanno fatto ritorno a casa e non sono stati impegnati con le Nazionali.

Deschamps per precauzione ha rispedito a Milano Thuram, mentre Scaloni ha dovuto rinunciare al toro a causa di un problema muscolare che mette a rischio la sua presenza anche per Udinese, derby e Parma. Una situazione figlia dei tanti impegni ravvicinati a cui sono sottoposti i calciatori, con l’Inter che è tra le squadre più impegnate finora considerato che è andata avanti in tutte le competizioni ed ha disputato anche la Supercoppa.

Inzaghi spera di poter riavere tutti i suoi bomber a disposizione per la ripresa del campionato e per il rush finale della stagione che vede i nerazzurri attesi anche dal doppio confronto Champions contro il Bayern Monaco. Intanto però dall’Iran arrivano notizie che riguardano Taremi: l’attaccante non è sceso in campo per il match contro gli Emirati Arabi Uniti, vinto dai padroni di casa per 2-0. Il ct iraniano ha scelto di mandare in panchina l’attaccante dell’Inter e lo ha tenuto fuori dal campo per tutti i novanta minuti. Una scelta dettata probabilmente dal fatto che anche Taremi non è al meglio della condizione fisica.

Iran-Emirati Arabi sospesa, ecco cosa è successo

La partita tra Iran e Arabia Saudita è stata sospesa per diversi minuti a causa di un guasto all’impianto di illuminazione dell’Azadi Stadium di Teheran.

Una lunga pausa che ha provocato poi un lunghissimo recupero: ben 29 minuti di recupero assegnati dall’arbitro nel primo tempo e proprio in uno degli ultimi minuti della prima frazione è arrivata la rete del vantaggio iraniano siglata da Azmoun. Nella ripresa poi il raddoppio firmato da Mohebi, il tutto con Taremi sempre in panchina.

Resta da vedere il motivo dell’esclusione dell’interista che potrebbe anche essere stato tenuto a riposo in vista del match del 25 marzo contro l’Uzbekistan, scontro tra prima e seconda del girone di qualificazione ai Mondiali 2026.