Mercato Inter: nuovo attaccante, affare sbloccato da Parma

Walzer degli attaccanti in Serie A per il prossimo mercato: nel parla il Corsport questa mattina coinvolgendo le punte più importanti del nostro campionato, attenzionati dalle grandi squadre, Inter e Napoli su tutte.

Mentre gli stadi in silenzio in giro per l’Italia ci ricordano che si avvicina il weekend della sosta per la Nazionali (e quindi niente campionato), gli scouti e i dirigenti sportivi continuano spediti nel loro lavoro. Inter e Napoli in particolare cercano un attaccante di prospettiva nel prossimo mercato: qualcuno forte, che abbia una grande futuro davanti a sé, ma che nel caso arrivasse la panchina non farebbe troppe storie, almeno la prossima.

Questa mattina il Corriere dello Sport parla in particolare di Lorenzo Lucca e Ange-Yoan Bonny in ottica Inter e Napoli. I due attaccanti fino a questo momento hanno un ruolino di marcia di tutto rispetto, soprattutto per quel che riguarda il bomber ex Pisa. Fino ad oggi infatti ha messo a segno 10 gol in 28 presenze in Serie A, arricchite da 2 assist. Più magro ma comunque notevole il bottino del francese: in altrettante partite disputate rispetto al collega, gli assist sono gli stessi ma le reti sono 6.

Le posizioni di Lautaro e Lukaku oggi non le scalfisce nessuno. Per Inzaghi e Conte sono gli attacanti perfetti ma i tanti impegni (per l’Inter già da questa stagione, per il Napoli dalla prossima), obbligano la dirigenza ad intervenire nel mercato. Bonny o Lucca? L’affare per l’Inter si sblocca in ogni caso.

Inter, Bonny o Lucca: l’affare si sblocca da Parma

Quindi l’affare si sblocca col Parma, o si sblocca da Parma. Da lì si muovono le fila del mercato per l’Inter, che apprezza Bonny. La novità è questa: fino ad ora sembrava che solo Lorenzo Lucca rientrasse nel portfolio del board meneghino, oggi il Corsport apre ad un interessante effetto domino.

Sono entrambi giocatori che piacciono, con il primo che ha una valutazione sicuramente più abbordabile rispetto al secondo e pretese contrattuali più basse. Bonny ha sfoderato qualità importanti, ma senza continuità ed oggi ha anche la concorrenza di Pellegrino a complicargli le cose.

D’altrocanto è più giovane di 3 anni e questo gli consente di avere margini di miglioramento più ampi rispetto al bomber dell’Udinese. Se il Napoli dovesse puntare con decisione con Lucca, non è detto che la soluzione Bonny-Inter non possa essere la più classica delle occasioni di mercato.