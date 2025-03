Juve, esonero Motta e Mancini subito: “Era pronto già a Firenze”

Le ultimissime sul futuro della panchina bianconera. Pronto un nuovo clamoroso ribaltone a Torino: ecco cosa sta succedendo

L’avventura di Thiago Motta alla Juventus è ormai giunta al capolinea. La sua posizione resta sotto osservazione per un possibile esonero già nel corso della stagione.

I due pesantissimi ko, prima contro l’Atalanta e poi contro la Fiorentina, hanno portato Locatelli e compagni a perdere il quarto posto. Nonostante ciò l’ex allenatore del Bologna non è stato mandato via. Il club si è stretto attorno al mister, con la volontà di chiudere l’annata con lui.

In casa Juventus, però, le cose possono cambiare davvero in fretta. A Torino c’è la paura che Thiago Motta non abbia più la squadra in mano. Il rischio sarebbe, dunque, quello di fare una nuova figuraccia e di perdere ulteriori punti anche contro il Genoa.

Panchina Juventus: “Elkann sta cambiando idea su Motta”

Così in queste ore, la panchina della Juventus potrebbe vivere un nuovo ribaltone: “Elkann starebbe cambiando idea su Motta – afferma Momblano ai microfoni di TopCalcio24 -. Domani nel vertice con Scanavino e Giuntoli potrebbe non bloccare l’esonero immediato di Motta qualora dovesse capire che senza il cambio la stagione finisce male. Fuori dalla Champions e come con Delneri al settimo posto”.

“Sabato in Juve-Genoa, la curva bianconera potrebbe esporsi contro Mancini con un coro ‘Noi Mancini non lo vogliamo’, ma era pronto già per Firenze”, ha aggiunto il giornalista molto vicino agli ambienti bianconeri. L’idea principale del club è dunque quella di puntare sull’ex Commissario tecnico della Nazionale italiana e di quella dell’Arabia Saudita.

Come detto, però, le sorprese in casa Juventus sono davvero dietro l’angolo e non si può escludere che alla fine la Juventus decida di affidare la panchina ad un altro allenatore, quel Tudor, che sarebbe pronto ad accettare anche un contratto fino al termine della stagione. Venerdì, 21 marzo, può davvero essere un giorno importante per il futuro del club bianconero.