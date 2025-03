Gasperini alla Juve: via ogni dubbio, è il suo sogno

Le ultime sulla panchina dei bianconeri. L’addio di Thiago Motta è ormai certo: arrivano le dichiarazioni sull’attuale allenatore dell’Atalanta

Sono giorni intensi per la Juventus e il futuro di Thiago Motta. Il destino del tecnico appare ormai segnato, con l’addio al termine della stagione a prescindere dai risultati.

L’ex Bologna, però, potrebbe essere esonerato anche prima. La sua panchina, infatti, resta in bilico e in caso di risultati negativi, la separazione immediata potrebbe apparire inevitabile. La Juventus potrebbe così decidere di affidarsi ad un traghettatore, con Igor Tudor pronto a ricoprire questo ruolo, ma attenzione ad un’altra pista, che porta a Roberto Mancini, che salirebbe in sella, con un contratto più lungo.

Al momento, l’idea del club bianconero è però quella di chiudere la stagione con Thiago Motta, per poi affidarsi ad un nuovo allenatore. In questo caso le candidature sarebbero decisamente di più: si sono così fatti i nomi di Stefano Pioli, Antonio Conte e soprattutto Gian Piero Gasperini.

Gasperini sogna la Juve: l’annuncio di Galeone

Un’idea che nasce dal fatto che il tecnico ha deciso di dire addio all’Atalanta: “Gasperini è un grande allenatore, è bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big – afferma Giovanni Galeone ai microfoni di TeleLombardia – La Juve sarebbe il suo sogno”.

L’ex allenatore conferma dunque che Gasperini sarebbe più che disposto ad accettare il trasferimento a Torino, per chiudere di fatto un cerchio. Galeone poi ha poi bacchettato i bianconeri: “Questa Juve non è la vera Juventus. Non c’entra nulla a livello di mentalità e spirito con la squadra che abbiamo ammirato per tanti anni e non solo con Allegri ma anche con altri allenatori. Motta ha sbagliato a mandar via Danilo, Szczesny e Rabiot”.

Nonostante tutto, però, la Juve dovrebbe qualificarsi in Champions League: “Arriverà sicuramente quarta, non ho dubbi. La Juve ha speso molto e non dovesse arrivare in Champions, sarebbe un disastro. Il Bologna gioca bene, ma ha un brutto calendario per arrivare al quarto posto”, ha affermato ancora Galeone.