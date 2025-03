DIRETTA Nations League, Italia-Germania 1-0: La sblocca Tonali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra gli Azzurri di Spalletti e la Mannschaft di Nagelsmann in tempo reale

L’Italia riceve la Germania a Milano in una gara valida come andata dei quarti di finale di Nations League. Una sfida dal sapore storico tra due squadre che ambiscono a partecipare alla final four di giugno che sarà diretta dall’arbitro francese Letexier.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, che sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto nel loro girone dietro alla Francia (a parità di punti ha pesato la differenza reti, ndr), cercano una vittoria che contro i tedeschi manca dal 2012, quando una doppietta di Balotelli portò l’allora nazionale di Prandelli in finale degli Europei. Dall’altra parte Mannschaft di Julian Nagelsmann, invece, hanno vinto il loro raggruppamento davanti ad Olanda, Ungheria e Bosnia. Domenica prossima la gara di ritorno a Dortmund. Chi passa il turno avrà il compito di ospitare la final four di giugno e se la vedrà in semifinale con la vincente tra Portogallo e Danimarca.

Ma c'è di più: andare avanti in Nations League consentirà di avere un gruppo di qualificazione ai Mondiali 2026 sulla carta più semplice con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre la perdente sarà inserita nel girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldava. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su pc, smarthone e tablet sulla app di Rai Play. L'ultimo precedente in terra italiana risale al giugno di tre anni fa, quando la sfida finì in parità 1-1 per via dei gol di Pellegrini e Kimmich.

Formazioni ufficiali Italia-Germania

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. CT Spalletti

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Sane, Musiala, Amiri; Burkardt. CT Nagelsmann

ARBITRO: Francois Letexier (Francia)

PROSSIMO IMPEGNO: Germania-Italia domenica 23 marzo ore 20.45.