Dal Napoli alla Juve: hanno chiuso prima di Italia-Germania

Da San Siro alla Serie A: il calciatore della Germania è il prescelto per sbarcare in estate nel nostro campionato. Non ci sono dubbi

Senza Serie A, le attenzioni degli appassionati di calcio sono chiaramente rivolte alla doppia sfida tra l’Italia di Luciano Spalletti e la Germania di Nagelsmann.

Una doppia sfida di Nations League che mette difronte diversi giocatori, destinati ad animare il prossimo calciomercato estivo. I match saranno un’occasione chiaramente per tornare ad ammirare le qualità di alcuni calciatori, che hanno lasciato la Serie A.

Tra pali, ritroviamo un Donnarumma, reduce dalla super prestazione contro il Liverpool, ma le attenzioni di molti saranno per Sandro Tonali e Calafiori, oggi in Premier League, ma che in tanti sperano di poter rivedere presto in Italia. Il talento, chiaramente, è parecchio anche tra i tedeschi di Nagelsmann e in ogni reparto non mancano i giocatori finiti nel mirino delle big.

Italia-Germania: da San Siro alla Serie A, ecco la scelta

Così, Calciomercato.it, attraverso un sondaggio, ha chiesto ai propri utenti di X, quale calciatore della Germania vorrebbe vedere in Serie A.

Il più votato, con una percentuale davvero alta (41,9%), è stato Karim Adeyemi. L’attaccante 23enne ha animato il calciomercato invernale, essendo finito nel mirino del Napoli per il dopo Kvara. Le perplessità del calciatore, però, non hanno fatto decollare la trattativa.

Oggi gli appassionati di calcio sperano così di vedere il talento del Borussia Dortmund in Serie A, anche con una maglia diversa da quella azzurra. Il calciatore, che in stagione ha segnato otto gol in 26 partite, piace tanto alla Juventus, ma chissà che non possano esserci altre opportunità per Karmi Adeyemi, che in passato è stato accostato anche al Milan.

Alle spalle del classe 2003 ecco due giocatori del Bayern Monaco, Leroy Sané (32,3%) e Leon Goretzka (16,1%). Il meno votato è stato, infine, il difensore del Borussia Dortmund, Schlotterbeck, con il 9,7% delle preferenze.