Ansia Calafiori, problema al ginocchio: le sue condizioni

Il difensore dell’Arsenal si è fatto male nei minuti finali del match: problemi al ginocchio, le ultime notizie sulle sue condizioni

Allarme per le condizioni di Riccardo Calafiori, uscito anzitempo in Italia-Germania. Il difensore dell’Arsenal ha accusato un problema al ginocchio nei minuti finali del match di San Siro ed ha abbandonato il campo visibilmente preoccupato, nonostante Spalletti non avesse più possibilità di fare un cambio.

Il calciatore si è fatto male quando la partita era ormai giunta al termine. Nel tentativo di indietreggiare su un’azione offensiva tedesca, Calafiori è scivolato e il ginocchio sinistro ha avuto una torsione innaturale. Immediato l’ingresso in campo dei sanitari azzurri, ma è stato subito evidente che il calciatore non avrebbe potuto restare sul terreno di gioco.

Calafiori, che in passato ha già avuto purtroppo infortuni seri al ginocchio, ha lasciato il campo sulle proprie gambe, ma è apparso preoccupato. Spalletti nell’immediato post gara ha spiegato che non c’erano ancora novità per il difensore dell’Arsenal: “Ha sentito qualcosa di strano al ginocchio, non sappiamo ancora se è infortunato”. Necessario dunque attendere gli accertamenti per capire l’entità del problema fisico accusato.

Infortunio Calafiori, preoccupazione per il difensore

Considerato il precedente un po’ di preoccupazione è legittima. Nel 2018, l’allora giovanissimo Calafiori riportò un gravissimo infortunio al ginocchio sinistro: la rottura di tutti i legamenti, dei menischi e della capsula.

Un problema che costrinse il calciatore a restare fuori dal campo per circa 10 mesi. La speranza è che ovviamente il problema accusato questa sera non sia nulla di paragonabile a quel brutto incidente presente nella sua carriera. Calafiori è una pedina fondamentale per Spalletti e per l’Arsenal e la sua eventuale assenza sarebbe un problema di non poco conto.