Alto tradimento, Osimhen dagli acerrimi rivali senza clausola

Le ultimissime sul futuro dell’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli, che sta segnando a raffica con la maglia del Galatasaray

Come era ampiamente prevedibile, Victor Osimhen sta trascinando il Galatasaray alla conquista della Super Lig.

L’attaccante nigeriano, sbarcato ad Istanbul a settembre, con la formula del prestito, per vestire il giallorosso, è diventato subito un protagonista assoluto della sua squadra. Così in ventidue partite fin qui giocate in campionato, i gol segnati sono stati venti, oltre a quattro assist. Non sono mancati i centri in Europa League, ben sei in sette match. Il Galatasaray è dunque lì, in testa alla classifica della Super Lig con 71 punti, frutto di 22 vittorie e 5 pareggi. Niente da fare, al momento, per il Fenerbahce, costretto ad inseguire a nove lunghezze, ma con una partita in meno.

Le prestazioni di Osimhen non stanno chiaramente passando inosservate e la sua avventura al Galatasaray è destinata a concludersi al termine della stagione. Immaginarlo, però, nuovamente al Napoli è praticamente impossibile.

Calciomercato Napoli, pronti 50 milioni per Osimhen

In questi mesi non sono mancate le notizie relative a squadre interessate al calciatore. Si sta parlando tanto della Juventus, che in estate dovrà trovare un nuovo centravanti visti i possibili addii di Dusan Vlahovic e Kolo Muani. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, difficilmente farà sconta proprio ai bianconeri.

Servirebbe, dunque, pagare la clausola rescissoria, ma non è da escludere che per altre squadre, il Napoli valuti proposte leggermente più basse. Negli ultimi giorni si è fatto il nome del Manchester United, pronto a puntare ancora su un nuovo attaccante: chissà che Joshua Zirkzee non possa essere usato come pedina di scambio.

Tra i club che si sono interessati ad Osimhen c’è poi anche il Barcellona, ma attenzione ad un’altra idea. Un’idea che arriva dalla Turchia: secondo Haber Aktuel, anche il Fenerbahce starebbe pensando al nigeriano, tanto da essere pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro.