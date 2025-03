Abraham al Milan: due ostacoli per la permanenza, individuato il sostituto

Le ultime sul futuro dell’attaccante inglese. Dall’affare con Alexis Saelemaekers al possibile nuovo bomber: il punto in casa rossonera

Nelle ultime due vittorie del Milan c’è certamente anche lo zampino di Tammy Abraham. L’attaccante inglese non ha segnato né contro il Lecce né contro il Como, ma entrando dalla panchina ha di fatto cambiato le due partite con giocate decisive.

Giocate che hanno confermato ancora una volta come i colpi al 27enne londinese non mancano di certo, purtroppo però vede poco la porta. Così in 36 match disputati e poco più di 1400 minuti, i gol segnati sono solamente otto, con cinque assist. Numeri, che in realtà potrebbero andar anche bene per il suo status di riserva, ma non certo con uno stipendio da oltre quattro milioni di euro netti a stagione.

Il Milan non ha bocciato Abraham, che rimarrebbe ben volentieri in rossonero. Il Diavolo, però, prenderebbe in considerazione una permanenza del calciatore solo se rinunciasse a gran parte del suo compenso. E’ impensabile infatti, che chi ha i gradi di titolare, Santiago Gimenez, guadagni quasi la metà. Questo dunque appare il più grande ostacolo per la permanenza al Milan di Abraham.

Milan-Abraham, permanenza difficile: ecco il sostituto

C’è poi da considerare il costo del cartellino, con la Roma che in estate lo valutava 25 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto ad Alexis Saelemaekers.

Il belga e i giallorossi vorrebbero proseguire insieme, ma difficilmente avverrà con l’inserimento di Abraham nella trattativa, ma una proposta vicina ai 20 milioni può convincere il Diavolo a privarsi definitivamente dell’esterno.

La situazione andrà dunque monitorata con attenzione. Ad oggi però l’inglese appare destinato a fare le valigie, così il Milan si sta guardando attorno per un nuovo attaccante, continuando a seguire Lorenzo Lucca. Lo ha fatto anche il weekend scorso, durante la partita tra l’Udinese e il Verona. Potrebbe essere lui l’attaccante, che tanto ama Ibrahimovic, ad affiancare Gimenez. Serve però fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. Oltre all’Atalanta e alla Roma, infatti, anche il Napoli ci sta pensando seriamente. Al Milan, inoltre, piace Krstovic, ma le caratteristiche del collega italiano oggi dalle parti di via Aldo Rossi convincono di più.