Squalifica record per il top player: quindici giornate di stop

Ultima sosta per le nazionali e ultimo periodo di ‘terrore’ anche per gli allenatori della Serie A che sperano di non perdere altri pezzi fondamentali per la propria squadra. Molto spesso ormai accade che alcuni tornino malconci dagli impegni con le proprie selezioni, o ancora peggio riportino degli infortuni anche importanti. Generando pure parecchie polemiche e malumori tra allenatori di club e ct.

Non ha più di questi problemi Sergio Ramos, che il 30 marzo compirà addirittura 39 anni ma continua a fare la differenza in Messico. Con la maglia del Monterrey ha già giocato 5 partite segnando anche 3 gol, giocando tra l’altro con la fascia di capitano. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio insomma. Del gol, così come del cartellino rosso. Nell’ultimo match giocato e vinto in casa dei Pumas, l’ex difensore del Real Madrid si è fatto buttare fuori nel recupero per un calcio al sedere rifilato a un avversario. Un gesto imprudente e poco edificante di sicuro, che potrebbe costargli una squalifica pazzesca. Secondo quanto riportato da ‘TV Azteca’, infatti, secondo il regolamento interno della Liga MX, Sergio Ramos rischierebbe addirittura una squalifica fino a 15 giornate. L’episodio è avvenuto al 92′, il numero 93 del Monterrey – con il risultato già sul 3-1 poi definitivo – è stato superato sulla linea laterale del campo da Guillermo Martinez e gli ha dato un calcetto al sedere.

Per Sergio Ramos si è trattato comunque di un cartellino rosso da record, visto che ha raggiunto l’incredibile numero di 30 espulsioni in carriera di cui 19 per doppio giallo e 11 dirette. Un primato strappato a Felipe Baloy, ex difensore di Panama, fermo a 29 con l’ex Inter e Juve Felipe Melo fermo invece a 28.

Lo stesso ex campione di Siviglia, Real, PSG e nazionale spagnola, l’ha presa decisamente con filosofia e dopo la partita ha addirittura celebrato questo ennesimo record, anche se non proprio indimenticabile: “Era ovvio che non avrei mai potuto lasciare questo campionato senza un’espulsione…”, ha scritto sui social. Ramos aveva già rischiato durante la partita, per una gomitata rifilata a un avversario nel primo tempo.