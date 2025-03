Napoli, triangolo di mercato con Inter e Juve: ecco i giocatori coinvolti

Suggestivo triangolo di calciomercato tra azzurri, nerazzurri e bianconeri: già da ora in cantiere le mosse per la sfida scudetto del prossimo anno

L’ultimo weekend di campionato ha dato un deciso scossone alla corsa scudetto. L’Inter dopo la vittoria sull’Atalanta prova l’allungo, il nuovo passo falso del Napoli che ha pareggiato a Venezia ha contribuito a generare il primo tentativo di mini fuga dei campioni d’Italia, che ora si trovano a +3 sugli azzurri. Un colpo non indifferente alle ambizioni dei partenopei, che però non intendono mollare.

Con nove giornate di campionato ancora davanti, la squadra di Conte ha ancora la possibilità di provarci, a patto che riprenda una andatura più sostenuta (una sola vittoria nelle ultime sette gare giocate). Nel frattempo, soprattutto, il Napoli intende mettere le basi per lottare ad alto livello anche nella prossima stagione. Si registrano movimenti importanti del ds Manna sul mercato, per confrontarsi con l’Inter e con le altre pretendenti al vertice. Le ultime notizie portano il Napoli direttamente in rotta di collisione con i campioni d’Italia e con la Juventus.

Calciomercato, il Napoli sfida l’Inter per Lucca e non solo: nel mirino anche Gatti

Gli aggiornamenti riportati da ‘Sky’ svelano un Napoli piuttosto attivo su Lorenzo Lucca. L’attaccante sta disputando una ottima stagione con l’Udinese e secondo Conte avrebbe le caratteristiche fisiche e tecniche ideali per fare da vice Lukaku.

Il giocatore, però, piace anche all’Inter, che sta valutando innesti di qualità nel reparto offensivo, vista l’uscita di Correa e quella possibile di Arnautovic. Anche i nerazzurri, devono procurarsi in prospettiva un supporting cast all’altezza, alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Manna è però al lavoro anche per la difesa. L’obiettivo per un acquisto di esperienza sarebbe Federico Gatti, che l’ex dirigente bianconero conosce piuttosto bene. Il futuro di Gatti alla Juventus è in bilico come il suo rapporto con Thiago Motta, con un rinnovo che non è stato ancora siglato, e si intravede la possibilità di un grande colpo, da affiancare al probabile arrivo di Marianucci.