Milan, cessione in saldo: tifosi pronti a festeggiare il suo addio

Indiscrezione a sorpresa dalla Spagna su un calciatore rossonero che di certo non sta lasciando un buon ricordo

La stagione del Milan fino ad ora è stata una delle peggiori degli ultimi anni, nonostante la conquista di un trofeo come la Supercoppa Italiana, a gennaio, con le prime due panchine di Sergio Conceicao. Gli altri obiettivi, quelli principali dal punto di vista tecnico e finanziario, per il momento sono stati o potrebbero essere mancati. La Champions League per i rossoneri si è conclusa già al playoff contro il Feyenoord, poi eliminato senza grossi problemi dall’Inter. E il campionato dice che il quarto posto al momento è lontano sei punti ma con cinque squadre da superare per raggiungerlo.

Insomma, suona quasi come un’impresa a nove partite dal termine. Anche l’Europa League si presenta molto complicata, quasi più semplice provare a battere l’Inter in semifinale nel derby per poi giocarsela nell’atto conclusivo con Bologna e o Empoli. Il risultato finale di questa stagione sarà importante ovviamente anche per la strategia di mercato della prossima estate, su cui bisognerà lavorare in maniera forte. Tanti nomi in bilico, non solo l’allenatore. Parliamo dei big come Theo Hernandez, il cui addio è almeno probabile, e Rafael Leao mentre Tijjani Reijnders è stato blindato col rinnovo per respingere gli assalti dei top club europei. Insieme a loro andranno valutati anche nomi che di certo non hanno brillato, in primis Emerson Royal che è stato il vero flop dello scorso mercato. E su di lui già si muove qualcosa.

Il Milan prepara l’addio di Emerson Royal: ci pensa il Betis

Tra i simboli della stagione del Milan c’è sicuramente uno dei nuovi acquisti, Emerson Royal. Arrivato in estate per puntellare la fascia destra, già tanti addetti ai lavori si erano detti perplessi anche per la spesa di 15 milioni di euro. Il brasiliano non aveva fatto particolarmente bene al Tottenham, ma la dirigenza rossonera ha deciso di investire su di lui. A gennaio aveva le valigie prontissime per andare in Turchia, ma un brutto infortunio ha fatto saltare tutto, portando il Milan a prendere Walker.

Ora Royal è vicinissimo al rientro, troverà gli spazi molto più chiusi e il suo destino sembra comunque già lontano da Milanello. Come riporta ‘elgoldigital.com’, il Betis in questo senso sarebbe interessato a riportarlo a Siviglia, dove ormai sette anni fa era approdato nel calcio europeo facendosi poi acquistare dal Barcellona. Lì ha lasciato un bel ricordo, ora il club sta cercando un terzino destro e potrebbero considerare anche Emerson. Soprattutto considerando che, visto l’infortunio e la volontà del Milan di cederlo pur con una forte minusvalenza, il prezzo è sceso vertiginosamente. E può toccare addirittura i 5-6 milioni. Il Betis sta trattando già Pablo Maffeo del Mallorca, ma il brasiliano può costituire un’altra opzione valida. Per i tifosi rossoneri sarebbe una notizia accolta con piacere vista la stagione di Royal.