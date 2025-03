Juventus, scontro in diretta sulla coreografia: “La nuova iniziativa è clamorosa” | ESCLUSIVO

Fa ancora discutere la coreografia dei tifosi viola in occasione di Fiorentina-Juventus: le due posizioni contrapposte in onda su Calciomercato.it

Ha lasciato sul piatto diversi spunti di riflessione Fiorentina-Juventus di domenica scorsa, per quello che è accaduto in campo ma non soltanto. Sul terreno di gioco, la netta vittoria dei viola, per 3-0, a regalare un trionfo come contro i bianconeri non se ne vedevano da tempo e a inguaiare la Vecchia Signora, anche se Thiago Motta è rimasto al suo posto per una scelta ben precisa della Juventus. All’esterno del campo, la coreografia esposta dalla tifoseria toscana con relative polemiche per la scritta “Juve m***a”.

Una coreografia costata una ammenda di 50mila euro alla Fiorentina e la diffida della Curva Ferrovia, come da provvedimento del Giudice Sportivo. L’argomento è stato ripreso nel corso di una nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. In studio il nostro direttore Eleonora Trotta, Carlo Roscito, più il nostro inviato Giorgio Musso e Dario Baldi di ‘Radio24’ e ‘RadioFirenzeViola’, sui due schieramenti contrapposti, ad alimentare il dibattito.

Fiorentina-Juventus, Baldi difende il tifo viola: “Non accetto lezioni di morale dai bianconeri”

Discussione piuttosto accesa, con Baldi a prendere posizione in maniera piuttosto netta su tutto quanto accaduto. “Condanno sempre e comunque cori beceri – ha spiegato lo speaker – Ma non accetto morali sulla coreografia dall’opinione pubblica juventina: tra i loro tifosi c’erano i soliti cogl… che facevano il gesto del nuotare, in riferimento alle alluvioni…”.

Baldi ha aggiunto, in maniera piuttosto orgogliosa: “La coreografia sarei pronto a rifarla subito, secondo me Firenze e la Fiesole hanno dato un messaggio coraggioso e di identità. Secondo me Palladino, Kean e Fagioli hanno goduto come dei ricci. Penso che la multa la Fiorentina non debba pagarla, 50mila euro sono una vergogna rispetto a tante multe che non sono state date in passato o rispetto al perbenismo dilagante che ci sta distruggendo”. Con una stoccata ulteriore al mondo Juve: “Questo è un’arma di distrazione di massa, pur di non parlare dei problemi dentro la Juve si parla della nostra coreografia“.

Il tema ovviamente ha generato una certa discussione, con la replica da parte del nostro Giorgio Musso in questi termini: “Non mi sorprende una coreografia simile da una tifoseria colorita come quella viola. Diciamo che la gente di Firenze quando entra allo stadio si trasforma. Sicuramente c’è di peggio rispetto alla coreografia del Franchi. Ma con quella frase, con quella visibilità a tutta curva, è uno striscione pesante che non è piaciuto ai tifosi ed anche alla Juventus. La multa è giusta. Sulla diffida, se si ripeterà la prossima volta per me sarebbe giusta una squalifica della Curva. È un’immagine molto forte, che ha avuto visibilità mondiale, e secondo me fa bene la Juve a lamentarsi con la Fiorentina e a chiedere spiegazioni”.