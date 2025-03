In ritiro con un look costosissimo: l’attaccante lascia tutti senza parole

Arrivo in nazionale sotto i riflettori per il celebre attaccante: il suo abbigliamento è decisamente per pochi

Ultima pausa stagionale nel mondo del calcio, prima del rush finale di campionati nazionali e coppe europee e della prima edizione del Mondiale per Club. Anche in questi giorni, comunque, non mancherà un calendario di partite davvero molto fitto, con i match della Nations League a tenere banco e intrattenere gli appassionati.

Tra le sfide di spareggio e altre amichevoli di lusso, il palinsesto sarà piuttosto ricco e di sicuro non mancheranno partite molto interessanti. Ad esempio, nei quarti di finale di Nations League, tre grandi classiche del calcio internazionale che terranno tutti col fiato sospeso: Italia-Germania, Olanda-Spagna e Croazia-Francia, tutte sfide che in passato hanno messo in palio un titolo mondiale.

C’è grande interesse, non a caso, per quanto sta accadendo nei ritiri delle nazionali principali, anche per tenere d’occhio la situazione legata a eventuali infortuni che possono pesare non poco nel finale di stagione. A finire sotto i riflettori, però, i calciatori ci pensano anche per altri motivi. Un celebre attaccante ha fatto parlare di sé arrivando in ritiro con un look inusuale, specialmente per il costo del suo abbigliamento.

Mbappe in ritiro con la Francia con indosso una felpa: ma costa quasi 4mila euro, il modello extralusso

Non poteva essere banale, del resto, il ritorno in nazionale di Kylian Mbappe, che mancava dai convocati della Francia dallo scorso mese di settembre. Inevitabilmente, sarà lui a doversi caricare sulle spalle i transalpini nella doppia sfida alla Croazia, che evoca dolcissimi ricordi.

Dopo un inizio di stagione con il freno a mano un po’ tirato, Mbappe ha iniziato a scatenarsi. Siamo a 30 gol in 43 presenze totali col Real Madrid e ora c’è tutta l’intenzione di fare lo stesso con la maglia dei ‘Bleus’. Il bomber è in gran forma e si è presentato all’ingresso del ritiro della Francia a Clairefontaine sfoggiando una felpa molto particolare. Un capo d’abbigliamento molto lussuoso, che fa parte di un brand e di una collezione esclusive, dal costo addirittura di 3800 euro. Un capo in stile college e molto giovanile, ma dai materiali di altissima classe: è infatti in lana vergine.