Flop totale Juventus: un incredibile caso che costa oltre 300 milioni

La Juventus alle prese con una stagione davvero deludente, su ‘Ti Amo Calciomercato’ l’analisi del fallimento totale dei bianconeri

Annata davvero dura, quella che sta vivendo la Juventus, che si è ulteriormente complicata se possibile nelle ultime settimane. I due ultimi ko con Atalanta e Fiorentina hanno lasciato il segno, eccome, e adesso è il momento di riflessioni importanti ad ampio raggio sullo stato delle cose in casa bianconera.

Per il momento la Juventus non ha optato per l’esonero di Thiago Motta, ma di sicuro l’operato dell’allenatore è sotto esame, e non soltanto il suo. Nel mirino la gestione del tecnico italobrasiliano, che non è stata ottimale, dal punto di vista tecnico e tattico ma anche da quello dei rapporti con i giocatori. Su Calciomercato.it abbiamo parlato del caso del rapporto tra Thiago Motta e Gatti, non l’unico che sta tenendo banco all’interno dello spogliatoio.

Il momento della Juventus è stato poi oggetto di una analisi approfondita su ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Insieme al nostro direttore Eleonora Trotta e a Carlo Roscito, abbiamo parlato di molti aspetti del flop bianconero, specialmente quello del rendimento deficitario di tanti giocatori. Un caso da oltre 300 milioni di euro.

Juventus, da Vlahovic a Koopmeiners e Douglas Luiz e non solo: storia di una crisi profondissima

“Una rosa piena di spine”, potrebbe essere uno dei titoli che inquadrano al meglio la situazione all’interno del club bianconero. Da tanti calciatori ci si attendeva ben altro e invece i risultati parlano chiaro.

Ci sono problemi non solo di mercato, ma anche tattici e di gestione. Come abbiamo raccontato a più riprese nei nostri contenuti e sulle nostre pagine, il metodo di Thiago Motta non sta funzionando. L’allenatore ha avuto il supporto della società nel far fuori determinati giocatori e nel non decidere un capitano fisso. La gestione siffatta ha portato ai risultati che stiamo vedendo.

Il caso più eclatante è quello di Koopmeiners, che ha avuto un rendimento molto al di sotto delle attese, visto il pesante investimento sulle sue spalle. Vlahovic è un altro fronte aperto, è fuori dai piani ma bisognerà capire a che cifre andrà via. In bilico la situazione di Gatti, con un rinnovo ancora in discussione che non esclude una cessione. Cambiaso, a oggi, tra problemi fisici e mercato vive un’altra situazione particolare e il suo valore si è abbassato.

Altri investimenti in casa Juve non hanno convinto nelle modalità e nei risultati. Pagare 40 milioni Nico Gonzalez si è rivelato un azzardo. Conclamato anche il flop di Douglas Luiz, per non parlare di scelte discutibili come Lloyd Kelly, profilo non da Juventus per il reparto difensivo. Si aprono poi scenari preoccupanti sulla gestione di Kenan Yildiz, asset principale in questo momento dei bianconeri e per il quale il mercato può accendersi: da capire se arriveranno proposte in linea con il valore del giocatore, una mancata cessione anche di fronte a offerte importanti aprirebbe ad altri dibattiti su un rinnovo al rialzo.