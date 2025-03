Dal referto spunta il colpo a luci rosse: UFFICIALE, maxi squalifica

Il giudice sportivo ha usato il pugno duro nei confronti di un calciatore a causa di un colpo ‘proibito’: ecco cosa è accaduto

Rosso come il cartellino sventolatogli in faccia, rosse come le luci del colpo ‘proibito’ andato in scena a fine partita.

Non è passata sotto silenzio la maxi squalifica comminata dal giudice sportivo di Serie C dopo quanto accaduto sul terreno di gioco in un match ad alta tensione tra Caldiero Terme e Novara. La formazione veneta, impelagata nella lotta per non retrocedere, si è imposta 2-0 sulla squadra piemontese, in piena corsa per la promozione. Una vittoria importante al termine di un incontro dove non sono mancate le tensioni come dimostrano le sue espulsioni.

Una di queste è avvenuta al 95′ ed ha visto protagonista Riccardo Calcagni, calciatore del Novara. In pieno recupero il giocatore è stato espulso dopo aver avuto un comportamento insolito nei confronti di un avversario. A fare chiarezza su quanto accaduto è il giudice sportivo che ha fermato Calcagni per quattro giornate: questa la pesante squalifica inflitta per un colpo a luci rosse.

Serie C, Calcagni squalificato: “Ha stretto i genitali”

Quello che è accaduto lo si apprende dal comunicato del giudice sportivo che, letto il referto arbitrale, ha squalificato per quattro giornate Calcagni.

Nel comunicato si legge che il centrocampista al 50′ del secondo tempo ha “tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, rialzandosi da terra stringeva i genitali dell’avversario, senza provocargli conseguenze”. Un comportamento che è stato sanzionato con quattro giornate di stop “valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la sua riprovevolezza, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.

Il Novara quindi dovrà fare a meno del proprio centrocampista per le prossime quattro giornate di Serie C, potendo tornare in campo soltanto per la penultima giornata della regular season. Il club piemontese è attualmente undicesimo e la sconfitta contro il Caldiero ha un po’ complicato la corsa playoff.