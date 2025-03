Calafiori torna in Serie A: destinazione e prezzo a sorpresa

Il difensore cresciuto nella Roma si è trasferito in Premier l’estate scorsa, dopo la grande stagione col Bologna allenato da Thiago Motta

L’Arsenal non si è pentita di aver investito circa 45 milioni di euro per il cartellino di Riccardo Calafiori. La prima stagione londinese del difensore sbocciato nella Roma, ma esploso l’anno scorso al Bologna, è stata condizionata dall’infortunio al ginocchio, eppure da gennaio in avanti il classe 2002 è riuscito a ritagliarsi un ruolo non marginale nella squadra di Arteta.

Le qualità di Calafiori restano fuori discussione, qualità che apprezzano anche club più prestigiosi dell’Arsenal. Lo spagnolo ‘todofichajes.com’ parla infatti del Real Madrid sulle tracce del 22enne romano. In estate le ‘Merengues’ saranno chiamate a intervenire per rinfrescare il reparto arretrato: né Alaba né Rudiger possono più dare garanzie sul piano della continuità, lo stesso dicasi per Mendy sull’out sinistro, dove Calafiori è tornato a giocare in quel di Londra.

Il difensore romano ha un contratto fino a giugno 2029, e al momento il suo nome rientra nei piani futuri della squadra ora seconda in Premier. Ma il calciomercato, come noto, è spesso e volentieri imprevedibile. Basta una grande offerta, una di quelle irrinunciabili per cambiare se non stravolgere le strategie di un club.

Calafiori cita Thiago Motta. E dalla Spagna rilanciano la Juve

La carriera di Calafiori è svoltata grazie a Thiago Motta. Come ha dichiarato a ‘Rivista Undici’, con Spalletti e lo stesso Arteta è il tecnico “mi ha cambiato tanto, in termini di visione della partita e di spazi da occupare”. L’italo-brasiliano lo avrebbe voluto con sé anche a Torino, ma per la Juve era impossibile competere con l’Arsenal sul piano economico.

A proposito di Juve, ‘todofichajes.com’ cita pure i bianconeri come possibile destinazione futura di Calafiori. Giuntoli rimane del resto un suo grande estimatore e i bianconeri, un po’ come il Real ma per motivi differenti, dovrà fare più di un’operazione per rinforzare il reparto arretrato.

Vlahovic nell’affare

Il problema è stato e sarebbe il prezzo, poiché l’Arsenal potrebbe chiedere qualcosa come 80 milioni di euro per il suo cartellino. Tanto, troppo per la Juventus. La cifra rimarrebbe molto alta pure con l’inserimento nell’affare di Vlahovic, un giocatore apprezzato da Arteta e da un’Arsenal di nuovo a caccia di un centravanti.