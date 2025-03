Allegri al Napoli: annuncio dell’amico in diretta tv

Max Allegri al Napoli: ne ha parlato questa sera Giovanni Galeone, l’allenatore che forse più di tutti ha formato il livornese nel suo percorso che l’ha portato a diventare uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Il contratto di Conte con gli azzurri ha durata triennale ma le voci sul suo futuro lontano dal Vesuvio non sono ancora terminate.

Max Allegri si trova di nuovo al centro del mercato degli allenatori. Dopo un’annata non particolarmente felice, terminata l’anno scorso comunque con la qualificazione in Champions, quest’anno il livornese è rimasto fermo. Un anno sabbatico, durante il quale studiare magari altri allenatori, prendere spunti, e, ovviamente ascoltare le offerte che potranno presentarsi. Ora Max Allegri è pronto a tornare in panchina, ma l’ipotesi Napoli sembra remota.

L’allenatore toscano infatti è in orbita Milan: per qualcuno le trattative sono più che avanzate. Possibile per lui che possa ritrovare anche una vecchia conoscenza come Fabio Paratici. I rumour lo vogliono infatti attratto dalla possibilità di ritornare in rossonero, dove ha già vinto. Pochi acquisti, mirati, per riportare subito in alto il Diavolo. Niente azzurri? Eppure c’è stato un tempo in cui Allegri-Napoli non sarebbe stato fantacalcio.

Ad annunciarlo è l’amico e collega Giovanni Galeone, che ha allenato Max Allegri proprio quando quest’ultimo da centrocampista indossava la maglia dei partenopei.

Allegri al Napoli: parla Galeone

Il tutto è accaduto in diretta a Telelombardia, dove è intervenuto mister Galeone. Quando gli hanno chiesto di Allegri al Napoli, la sua risposta ha spiazzato lo studio: “Non so se Conte resterà al Napoli. De Laurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre risposto con “no”. Allegri ha fatto bene negli ultimi tre anni alla Juventus: difficile pensare che avrebbe potuto far di più. Quest’anno si è visto con Motta, i risultati non sono arrivati e in più ha messo da parte tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max“.

Le parole di Galeone non chiariscono il futuro di Allegri, ma ribadiscono ancora una volta come il Napoli lo volesse.

E se il riferimento non fosse casuale? Qualora Antonio Conte decidesse di salutare la sua squadra attuale (le voci si susseguono di giorno in giorno), allora chissà che non possa essere lui l’ennesimo grande colpo di scena di Aurelio De Laurentiis.