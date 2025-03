Allarme Lautaro Martinez per l’Inter, UFFICIALE: ha lasciato il ritiro

Le ultime sull’attaccante argentino, che dice addio all’Argentina per rientrare a Milano: ecco cosa è successo

Dopo Marcus Thuram, anche Lautaro Martinez farà ritorno a casa per un infortunio. Simone Inzaghi e tutta l’Inter aspettano il rientro dell’attaccante per conoscere nel dettaglio le sue condizioni.

Nel frattempo, la Nazionale argentina ha comunicato che “il calciatore salterà il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro“.

Niente partita contro l’Uruguay e al Brasile, dunque, per Lautaro Martinez. Difficile adesso fare previsioni in merito alle condizioni dell’attaccante argentino: i nerazzurri, ovviamente, sperano di riabbracciare il proprio calciatore già contro l’Udinese, match in programma il prossimo 30 marzo a San Siro, ma sarà difficile.

Inter, derby a rischio per Lautaro Martinez

Lautaro appena tornerà a Milano farà nuove valutazioni e accertamenti. Era volato in Argentina solo con un semplice affaticamento, poi nel corso degli ultimi giorni il problema alla coscia si è aggravato. Oltre al’Udinese, così il calciatore potrebbe saltare anche le successive due partite.

Va ricordato che qualche giorno dopo, mercoledì 2 aprile, si giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia. Non proprio un match come gli altri, visto che gli uomini di Simone Inzaghi saranno chiamati a giocare contro il Milan e i derby in questa stagione non hanno sorriso ai nerazzurri.

Nella sfida di andata di campionato, furono i rossoneri ad imporsi. Al ritorno, invece, il pareggio arrivò solo nel finale. Va vendicato, inoltre, anche il ko in Supercoppa Italiana, quando il Milan vinse in rimonta dopo essere stato sotto per 2 a 0. L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare alcuna competizione e l’obiettivo è il triplete. Avere a disposizione il migliore Lautaro Martinez sarebbe quindi fondamentale.

L’argentino 27enne di Bahia Blanca ha fin qui collezionato ben 39 presenze, con quasi 3mila minuti giocati: i gol segnati sono già 18, 11 in Serie A, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana. Il calciatore ha, inoltre, fornito sei assist ai compagni. Numeri che chiaramente confermato quanto Lautaro Martinez sia importante per l’Inter.