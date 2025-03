Top player cacciato e ritorno choc: Zidane ha deciso

Le ultime novità sul futuro dell’allenatore francese, ancora fermo ai box dopo il divorzio da Real Madrid dell’estate 2021

Rimane ancora incerto il futuro sulla panchina del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ancora in corsa per il ‘Triplete’ alla guida dei campioni d’Europa dopo il passaggio del turno thriller nel derby di Champions contro i cugini dell’Atletico.

L’allenatore di Reggiolo ha un altro anno di contratto, ma le strade con i ‘Blancos’ potrebbero separarsi già la prossima estate dopo il Mondiale per Club. Florentino Perez prenderà una decisione definitiva nei mesi e intanto sonda il mercato per trovare un’alternativa del livello di Ancelotti. Un nome che non passa mai di moda e che intriga sempre il presidente del Real è quello di Zinedine Zidane, ancora fermo dopo il secondo divorzio con la squadra merengue nell’estate 2021. L’ex fantasista della Juventus di recente aveva incontrato Giuntoli a Torino, ma un suo approdo in bianconero è al momento da escludere visto che la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sta vagliando altri profili per il post Thiago Motta.

Niente ritorno al Real Madrid per Zidane: Vinicius il pomo della discordia

L’ingaggio di Zidane è molto oneroso e inoltre da tempo si sarebbe promesso alla Francia. Deschamps lascerà la nazionale transalpina dopo il Mondiale 2026 e ‘Zizou’ è il primo candidato per raccogliere l’eredità dell’ex compagno di squadra al timone della selezione transalpina.

Zidane come dicevamo resta sempre nei pensieri di Florentino Perez, ma ci sarebbe un problema non di poco conto per un nuovo ritorno del francese, che alla Casa Blanca ha conquistato tre Champions League da allenatore. L’ex Juve infatti – come riporta la testata ‘Don Balon’ – non vedrebbe di buon occhio certi giocatori e in particolare Vinicius. Zidane per tornare a Madrid chiederebbe la cessione dell’attaccante brasiliano, elemento difficilmente gestibile e che potrebbe creare problemi all’interno del gruppo. Anche perché ‘Zizou’ darebbe la leadership della squadra al connazionale Mbappe, che avrebbe un rapporto piuttosto freddo con Vinicius e con i due che sarebbero ‘rivali’ nello spogliatoio.

Richiesta che andrebbe a cozzare invece con l’idea ferma e non sindacabile di Florentino Perez, che ritiene Vinicius un alfiere fondamentale e incedibile per il suo Real Madrid. Per questo motivo, quindi, è difficile ad oggi prevedere un Zidane Ter sulla panchina dei ‘Blancos’.