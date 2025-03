Tegola rossonera, UFFICIALE: operazione immediata e stagione finita

Il calciatore si è operato quest’oggi a Madrid: è arrivato il comunicato del club sul brutto infortunio, che terrà il difensore fuori per alcuni mesi

Il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League sarà l’ultima partita per il calciatore, che dopo l’infortunio ha anticipatamente chiuso la stagione.

Il comunicato, con il quale ne dà notizia il suo club, il Bayer Leverkusen, non lascia chiaramente alcun dubbio: “Il difensore del Bayer 04 Mario Hermoso è stato sottoposto oggi, martedì, a un intervento chirurgico riuscito a Madrid. Il giocatore in prestito dall’AS Roma ha riportato una lesione al tendine del muscolo pettorale destro nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’FC Bayern Monaco, terminata 0-2″.

Roma, Hermoso resta in Germania a curarsi: a giugno torna nella Capitale

Il calciatore, arrivato in Germania, durante il calciomercato di gennaio, al momento, però, non farà ritorno nella Capitale italiana:

“Hermoso starà fuori dai campi di gioco fino al termine della stagione in corso – prosegue la nota che si può leggere sul sito ufficiale del Bayer Leverkusen – La sua riabilitazione verrà svolta in accordo con la Roma presso la ‘Werkstatt’ di Leverkusen, il centro di riabilitazione e allenamento del club situato nella BayArena“.

Ricordiamo che l’ex difensore dell’Atletico Madrid si è trasferito in Bundesliga, per giocare con la squadra allenata da Alonso, durante il calciomercato invernale, con la formula del prestito. Hermoso era arrivato a Roma il 2 settembre scorso dopo essersi svincolato dai Colchoneros.

Il calciatore, che in estate è stato offerto un po’ a tutte le big del calcio italiano, dall’Inter, passando per Napoli, Milan e Roma, ha giocato poi solamente tredici partite, per un totale di 622 minuti, riuscendo anche a trovare la via del gol in una circostanza. Con le Aspirine, invece, sono quattro le presenze in Bundesliga, due in Champions League e una Coppa di Germania.