Tegola Inter, l’infortunio preoccupa: il derby è a rischio

Non arrivano buone notizie per i nerazzurri con il calciatore che dovrà restare fermo probabilmente per due settimane

L’allungo in classifica fa sorridere l’Inter, ma il buonumore nerazzurro è un po’ rovinato dalle notizie che arrivano dall’infermeria.

Non sono positive quelle relative a Denzel Dumfries, uscito nel secondo tempo della gara con l’Atalanta a causa di un problema alla coscia destra. Un infortunio che ha spinto l’Olanda a non convocarlo per il doppio impegno di Nations League. Le sensazioni – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – sono di uno stop di almeno due settimane.

L’esterno olandese salterà sicuramente la sfida contro l’Udinese in programma a fine marzo, mentre è a forte rischio anche la sua presenza per il primo dei due derby di coppa Italia contro il Milan. Un quadro più chiaro si avrà nei prossimi giorni quando il calciatore – tra domani e venerdì si sottoporrà a nuovi esami che daranno una risposta più precisa sui tempi di recupero.

L’obiettivo di Inzaghi sarà ovviamente poter contare su Dumfries ad inizio aprile quando ci sarà anche il doppio confronto Champions con il Bayern Monaco. Per questo è probabile che il calciatore non venga assolutamente rischiato e tornerà in campo soltanto quando sarà al 100%.

Inter, non solo Dumfries: i calciatori rimasti a casa

Dumfries quindi va ad aggiungersi a Thuram (anche lui rispedito a casa dalla Francia) e agli altri giocatori che non sono stati convocati in Nazionale.

I convocati sono 10 dopo le esclusioni di Dumfries e Thuram. Si tratta di: Bastoni, Barella, Frattesi (Italia); Lautaro Martinez (Argentina); Asllani (Albania); Bisseck (Germania); Pavard (Francia); Calhanoglu (Turchia); Taremi (Iran); Arnautovic (Austria). Una pattuglia meno ricca del solito e per Inzaghi questo non è certo un dispiacere. Visti i tanti impegni in programma dalla ripresa, il tecnico dei nerazzurri potrà far rifiatare i giocatori rimasti a casa per qualche giorno e poi tornare agli allenamenti per preparare al meglio il rush finale.