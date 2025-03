Juventus-Osimhen, annuncio fondamentale: la svolta arriverà il 30 aprile

Se c’è qualcosa che alla Juventus manca oggi sono proprio i gol: il sistema di gioco messo a punto da Thiago Motta ha trovato una buona organizzazione difensiva (soprattutto fino a 2 partite fa), ma per quel che riguarda l’attacco manca qualcosa. E un giocatore come Osimhen, che i gol in molti casi se li inventa proprio, farebbe al caso della Juve.

Col suo score di quest’anno il nigeriano ha confermato anche in Turchia quanto sia una macchina da gol. E se da un lato è vero che la competitività del campionato non è particolarmente elevata se comparata con altre leghe in Europa, 26 gol segnati in 30 partite disputate fino a quei sono un bottino che nessun club di vertice può ignorare. E se poi ci mettiamo anche 5 assist serviti, allora è possibile dire che al Galatasaray con Osimhen in campo si comincia dall’1-0.

D’altronde non servono agenti o intermediari per sponsorizzare la candidatura di Osimhen alla Juventus: Cristiano Giuntoli è uno dei suoi estimatori della prima ora. Non dimentichiamo infatti che fu proprio l’attuale ds bianconero a portarlo al Napoli nell’estate del 2020.

Il dirigente fu tra i primi a notare le sue peculiarità, immaginandole al servizio di una squadra come quella partenopea: è anche grazie a lui se gli azzurri sono riusciti a conquistare il terzo scudetto della loro storia.

Juve-Osimhen: il 30 aprile si saprà la verità

I club in giro per l’Europa che hanno messo gli occhi su di lui, e tra questi c’è la Juventus, conosceranno il futuro di Osimhen il prossimo 30 aprile. Ad annunciarlo è l’attuale vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu: “Su di lui ci sono i primi club al mondo, stiamo parlando di un giocatore straordinario. Ci ha comunicato che entro il mese di aprile conosceremo la sua decisione per il futuro“.

Nel suo intervento durante una conferenza stampa, il dirigente turco ha aggiunto: “Nell’ultimo mercato si parlava di un suo addio al Gala, ma ha deciso di restare per amore. Al momento siamo concentrati sul titolo di campione di Turchia e non ne abbiamo parlato, non ne avrebbe senso”.

Infine Kavukcu apre anche alla possibilità che il bomber resti: “Siamo una grande società, altrimenti Victor non ci sarebbe nemmeno arrivato a giocare qui e non è impossibile che possa decidere di restare“.