Fiorentina-Juve non è ancora finita: il giudice sportivo è stato anticipato

Fiorentina-Juventus è stata una partita sostanzialmente senza storia. Disastro dei bianconeri ma la sfida a distanza non è ancora finita. Polemiche in corso

Ancora una weekend da dimenticare per la Juventus che ha ceduto il passo anche alla Fiorentina dopo aver perso nel peggiore dei modi contro l’Atalanta. Nelle ultime due gare un totale di ben sette gol incassati e zero realizzati con un paio di prestazioni ben al di sotto della sufficienza.

Continua quindi il periodo disastroso dei bianconeri, che si ritrovano nella complicata lotta per un posto Champions dopo aver inanellato due ko di fila che hanno polverizzato le piccolissime certezze che aveva timidamente provato a costruire Thiago Motta col filotto di cinque successi consecutivi in Serie A immediatamente precedente.

Le critiche sono quindi piovute nuovamente a dirotto sul mondo bianconero ed in particolare sul lavoro dell’allenatore italo-brasiliano. A Firenze era infatti attesa una reazione che praticamente non si è vista. Ko per 3-0 sotto i colpi di Gosens, Mandragora e Gudmundsson che non hanno lasciato scampo. La gara del Franchi ha inoltre lasciato una coda polemica che andrà presto risolta.

Il focus è sulla coreografia esposta dai tifosi della Fiorentina che presentava la scritta ‘Juve m***a’. Un gesto che ha portato alla reazione degli stessi bianconeri che poco hanno gradito.

Fiorentina-Juventus, capitolo ancora aperto: la polemica sulla coreografia

La Juventus ha dunque manifestato il proprio disappunto per la coreografia dei tifosi della Fiorentina, che rischia di portare ad ulteriori strascichi e conseguenze.

In merito alla questione è intervenuto su X il collega Giovanni Capuano che ha scritto: “Ha ragione la Juventus a chiedere conto della vergognosa coreografia della curva della Fiorentina. La questione, però, non è solo limitata all’aspetto sportivo: chi ha autorizzato che accadesse? Lo sapeva la Questura? E se non lo sapeva, come è possibile visto che l’ingresso di striscioni o elementi di coreografia negli stadi italiani è da anni strettamente regolamentato?”

Ed infine il giornalista ha concluso dicendo: “Eventuali sanzioni del Giudice sportivo non sono sufficienti a chiudere la questione”.