Cambiaso e Zaccagni non al meglio: UFFICIALE, Spalletti ne convoca un altro

Ora sono 26 i giocatori a disposizione del CT azzurro per la doppia sfida di Nations League contro la Germania. La nota ufficiale della Federazione

Spalletti ha convocato un altro calciatore per la doppia sfida con la Germania valevole per i quarti di Nations League. La scelta del CT dell’Italia è figlia delle condizioni precarie del giocatore della Juventus Andrea Cambiaso e di quello della Lazio Mattia Zaccagni.

Al gruppo della Nazionale si aggiunge Raoul Bellanova, laterale del Torino. Come recita il comunicato ufficiale della Federazione, “si aggregherà da domani al gruppo degli azzurri in vista della doppia sfida con la Germania per i Quarti di Finale”.

Ecco i convocati di Spalletti con l’aggiunta di Bellanova:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).