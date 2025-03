Calciomercato Roma: altro che flop, affare con il Chelsea

Roma e Chelsea, ancora asse di mercato. Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku in prestito nella scorsa stagione, i due club potrebbero tornare a trattare nel corso del calciomercato estivo.

Mercato: il Chelsea bussa alla porta della Roma

Il Chelsea, e non solo, vuole un calciatore della Roma. Il club londinese continua a lavorare per trovare rinforzi per la prossima stagione. Il club inglese ha abituato i suoi tifosi a spese folli nel corso delle ultime sessioni di mercato.

Il club londinese è oggi 4o in classifica, con una lunghezza di vantaggio sul Manchester City, ma potrebbe disputare la prossima Champions League anche in caso di 5o posto visto il piazzamento dei club di Premier League nel Ranking UEFA.

Chiusa la stagione, in estate toccherà alla dirigenza intervenire sul mercato per regalare ad Enzo Maresca i rinforzi richiesti a gran voce. Di sicuro il Chelsea acquisterà un nuovo attaccante, ma ai Blues serve anche un portiere.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate dal Corriere della Sera, il Chelsea sarebbe pronto a tentare l’assalto a Mile Svilar della Roma. Il portiere giallorosso è stato autore di un’ottima stagione ed è stato recentemente elogiato anche dal tecnico Claudio Ranieri che, al termine della vittoria contro il Cagliari, ha parlato del suo rendimento importante confermando la volontà di trattenerlo in rosa.

Sarò compito della società rivedere il contratto di Svilar che, dopo aver strappato nella scorsa stagione il posto a Rui Patricio, non ha ancora avuto nessun riconoscimento salariale. Per tale motivo sarà compito e responsabilità della società avviare la trattativa per il rinnovo del portiere.

“Sul rinnovo di Svilar dovete sentire Ghisolfi, io posso solo dire che per me è un ottimo portiere e che la mia intenzione sarebbe quella di farlo rimanere qui anche l’anno prossimo”.

Dopo i rinnovi di Dybala, Paredes e Pisilli, il ds Ghisolfi dovrà anche risolvere la grana Svilar, sempre più apprezzato in Europa.

Roma: non solo il Chelsea, c’è anche il Bayern

Ma Svilar non è solo un grande obiettivo di mercato del Chelsea. Il portiere, secondo quanto filtra dalla Capitale, sarebbe anche un obiettivo di mercato del Bayern Monaco che lavora da tempo ad un sostituto di Neure.

L’attuale stipendio del portiere da circa 1 milione fino al 2027, non lascia sereni i giallorossi che dovranno trovare l’intesa con l’entourage del calciatore. Per restare nella Capitale, il portiere ex Benfica avrebbe chiesto 4 milioni di euro. Una distanza significativa, che potrebbe essere presto ridotta visto il rapporto positivo tra Svilar e il club.