Calciomercato Milan: arriva il “nuovo Batistuta”, beffala la Juve

Il Milan pensa anche al futuro. In attesa di capire in che posizione i rossoneri termineranno la stagione, la dirigenza programma già il futuro. Non solo con l’arrivo di un allenatore capace di risollevare le sorti del Diavolo dopo una stagione complicata con Fonseca e Conceicao, ma anche con un mercato di prospettiva.

Milan: arriverà anche un attaccante

Il Milan guarda alla prossima stagione con fiducia. Nonostante il club rossonero si trovi oggi ai margini della zona Europa, la società durante gli ultimi due mercato ha investito tanto rinnovando l’organico.

In estate però il Milan potrebbe completare una sorta di mini-rivoluzione abbassando il tetto ingaggi e l’età media. A farne le spese potrebbero essere Theo Hernandez (in scadenza tra un solo anno) ma anche il portiere Mike Maignan e Rafa Leao.

La società, con le loro cessioni, sarà libera di investire dopo quanto speso in estate ed a gennaio quando sono arrivate tante stelle. Una su tutte l’attaccante Santiago Gimenez, pagato oltre 30 milioni di euro.

Tuttavia, la conferma di Tammy Abraham resta ancora in dubbio visto che il cartellino dell’inglese è di priorità della Roma. Forse anche per questo motivo la società si starebbe muovendo per una giovane punta.

Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Casa Milan, il ds Moncada si starebbe muovendo per Charalampos Kostoulas. La punta classe 2007 oggi gioca nell’Olympiacos con il quale ha già messo insieme 6 reti nonostante la giovanissima età.

Paragonato in patria a Batistuta, da qui il soprannome di “Babistuta”, il Milan si starebbe muovendo forte per Kostoulas in maniera tale da anticipare la concorrenza di Juventus e Fiorentina, da mesi interessate al calciatore.

Il costo di Kostoulas ad oggi è già di 20 milioni di euro visto anche il contratto lunghissimo con il club di Atene fino al 2030. La punta a 17 anni e 5 mesi è diventato il più giovane marcatore della storia dell’Olympiacos.

Milan: doppio affare con l’Olympiacos

Ma Kostoulas non è l’unico obiettivo di mercato dei rossoneri. Come riportato da Gazzetta, infatti, al Milan piacerebbe anche il centrocampista Christos Mouzakitis, classe 2006. Il calciatore ha firmato da poco un contratto con il club greco fino al giugno 2029.

Cresciuto all’ombra dell’ex Inter Yann M’Vila, prodigio francese ma autore di una carriera non troppo fortunata, il giovanissimo centrocampista per caratteristiche tecniche ricorda, con i dovuti paragoni, Modric. Mancino naturale è stato confermato in Prima squadra in questa stagione dopo un’ottimo pre-campionato.