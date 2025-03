Walker promosso, da Gimenez e Joao Felix: il Milan riflette dopo le scelte di gennaio

Il punto della situazione sui calciatori arrivati durante il calciomercato di gennaio: promossi, bocciati e rimandati del Diavolo

Con la pausa per le nazionali è tempo di bilanci un po’ per tutte le squadre. Anche in casa Milan, così, si fanno i conti con i calciatori che hanno varcato il cancello di Milanello, nel corso del calciomercato invernale.

Il Diavolo è stato protagonista assoluto, con ben cinque colpi messi a segno. Il più importante è stato certamente quello di Santi Gimenez, dal quale il Milan si aspettava di più: dopo qualche passaggio a vuoto e un po’ di sfortuna, come nel match contro il Lecce, i numeri del bomber ci dicono così, che fino a questo momento, i gol segnati sono stati tre, due, invece, gli assist.

Il centravanti, pagato 28 milioni di euro più bonus (si può arrivare fino a 35 milioni), è chiamato a dare un contributo maggiore, ma dalle parti di via Aldo Rossi non ci sono dubbi sulle sue qualità. Sono tantissime, invece, le perplessità su Joao Felix.

Il portoghese è la vera grande delusione dell’ultimo calciomercato. L’ex Chelsea, voluto fortemente da Sergio Conceicao, ha illuso proprio tutti: il suo esordio, contro la Roma, è stato perfetto, poi il nulla. Un Nulla, in cui le prove ampiamente insufficienti sono state di più quelle in cui ha strappato un 6. Per Joao Felix, dunque, non ci sono alternative: il suo prestito oneroso (da circa 5 milioni) terminerà a fine stagione, con il Milan che non aprirà alcun dialogo con il Chelsea.

Milan: Walker verso il riscatto

Rischia di tornare a casa anche Riccardo Sottil, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dalla Fiorentina. Fin qui ha giocato poco, senza entusiasmare. Uno scambio con Adli (stessa valutazione) permetterebbe, però, alle due squadre di mettere a bilancio delle plusvalenze utili e questo aspetto può certo essere sottovalutato.

Gli altri due acquisti del calciomercato invernale sono stati Warren Bondo e Kyle Walker: il francese, arrivato a titolo definitivo, è stato scelto per due partite, offrendo ottimi segnali; l’inglese, invece, ha giocato praticamente sempre (infortunio a parte). L’ex Manchester City si è ambientato perfettamente, diventando un leader dentro e fuori dal campo. Non ha più gli spunti offensivi del passato, ma ha dimostrato di poter dare comunque una grossa mano al Milan. Proprio per questo il suo riscatto, a cinque milioni, appare davvero una formalità.

In questo bilancio del mercato invernale, facciamo rientrare anche Sergio Conceicao, arrivato nelle ultime ore di dicembre. Per il tecnico portoghese parlano i risultati: fuori dalla Champions e quarto posto seriamente a rischio, oltre ad una mancanza di gioco. Per salvare la panchina servirebbe un miracolo, al quale non crede più nemmeno lui. Il portoghese resta comunque aggrappato alla Coppa Italia per chiudere l’avventura in rossonero due trofei.