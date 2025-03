Vittoria amara nel match scudetto, UFFICIALE: ginocchio ko e stagione finita

Il successo nel big match costa caro, l’allenatore perde per infortunio un giocatore: lesione al ginocchio, la sua stagione si conclude qui

Va in archivio un weekend che è stato costellato di match molto importanti, a concludere un lungo tour de force di appuntamenti tra campionati e coppe che hanno emesso verdetti intermedi significativi in vista del finale di stagione. Ma naturalmente, manca ancora la parte conclusiva della stagione, quella decisiva, un rush finale che terrà tutti con il fiato sospeso.

In Serie A, allungo dell’Inter che ha trionfato nello scontro diretto con l’Atalanta, un 2-0 in casa dei bergamaschi che vale il +3 sul Napoli e il +6 sulla banda di Gasperini. Un segnale chiaro per la corsa scudetto, ora le dirette concorrenti devono rincorrere i campioni d’Italia e ricucire lo strappo non sarà affatto semplice. Ma anche in altri campionati il fine settimana ha riservato risultati di una certa rilevanza.

Nella Liga, il Barcellona è passato per 4-2 in casa dell’Atletico Madrid, al termine di una sfida che ha riservato emozioni clamorose. I ‘Colchoneros’ si erano portati sul 2-0 grazie alle reti di Julian Alvarez e di Sorloth, poi la pazzesca rimonta del Barça che dal 72esimo in avanti ha ribaltato del tutto la questione. Lewandowski e Ferran Torres hanno rimesso il punteggio in parità, poi in pieno recupero Lamine Yamal e ancora Ferran Torres hanno siglato il trionfo che vale il +4 sulla squadra di Simeone. Barcellona ancora appaiato, in vetta, al Real Madrid, ma con una gara in meno. Il successo del ‘Wanda Metropolitano’ è costato però caro ai blaugrana, che hanno perso fino a fine stagione uno dei loro giocatori.

Tegola Barcellona, infortunio al ginocchio per Casado

Ha pagato con un grave infortunio il difensore Marc Casado, che ha riportato una lesione al legamento del ginocchio e resterà fermo per diversi mesi.

Il giocatore è stato protagonista nel primo tempo di uno scontro con Griezmann. Ha continuato a giocare, ma ha dovuto arrendersi al 67esimo, venendo sostituito da Eric Garcia. Una perdita che non ci voleva per Flick e i suoi, ancora una volta alle prese con diverse assenze nel reparto arretrato.