Summit Juve, esonero Motta: doppio “no”, resta un solo nome

Thiago Motta resta sulla panchina della Juventus? Secondo le ultime notizie in arrivo da Torino, dopo la sconfitta pesante di Firenze nel corso della mattinata di oggi sarebbe andato in scena un confronto alla Continassa per decidere le sorti di questo finale di stagione dei bianconeri.

Juventus: due “no” per la panchina, le ultime

La dirigenza della Juventus ha oggi incontrato il tecnico Thiago Motta. Dopo il faccia a faccia di oggi verrà ufficializzata la decisione della società.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, nel corso della giornata di oggi alla Continassa è andato in scena un lunghissimo confronto che ha coinvolto il mister Thiago Motta, Giuntoli e Scanavino.

Dopo i 7 gol presi in due partite, senza andare a segno, i bianconeri hanno bisogno di una svolta e la sosta per le Nazionali sembra essere il momento più adatto per cambiare rotta. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla rosea, la panchina di Thiago Motta non sarebbe a rischio.

La decisione sull’esonero o meno del tecnico sarebbe già stata presa. La società ha voluto incontrare l’allenatore per ribadirlo chiaramente nel corso di un confronto basato sul dialogo e senza fare accuse.

La società spera ancora che Thiago Motta possa essere protagonista di quel cambio di passo netto che tutti si aspettavano. La Juve spera almeno di tornare a giocare la prossima Champions League, e quindi di centrare l’obiettivo principale che il club ritiene assolutamente alla portata dopo gli investimenti fatti sulla rosa.

Ma c’è dell’altro. Perchè secondo quanto emerso nelle ultime ore il primo motivo che avrebbe spinto la società a confermare Motta in panchina sarebbe la mancanza di alternative.

Giuntoli nel corso di queste settimane non ha trovato nessun allenatore importante disposto a fare da traghettatore, senza veder riconosciuto il lavoro fatto con una conferma in panchina nella prossima stagione. Sia Igor Tudor che Roberto Mancini, infatti, difficilmente avrebbero accettato una proposta a breve termine.

Juventus: c’è solo un’opzione per il ruolo di traghettatore

Dunque, oltre alla conferma di Motta in panchina, alla Juventus resta un solo nome per la panchina fino al termine della stagione ed è quello di Magnanelli.

L’ex centrocampista del Sassuolo sarebbe disponibile per allenare la Juve solo fino al termine del campionato, ma probabilmente la società ha considerato ancora più rischioso lasciare le sorti della Juventus nelle mani di un tecnico che non solo che sarebbe all’esordio in Serie A, ma anche senza esperienza in Prima Squadra,