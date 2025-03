Salta la convocazione in nazionale: l’Inter e Inzaghi sorridono

Nella pausa nazionali, l’Inter ‘recupera’ un giocatore: il nerazzurro non si unirà alla propria nazionale per i match di Nations League

Segnale importantissimo, quello lanciato dall’Inter al campionato. I campioni d’Italia hanno chiuso al meglio il recente tour de force, con una vittoria preziosissima contro l’Atalanta, il 2-0 di Bergamo vale tanto e serve a piazzare il primo tentativo di mini-fuga della squadra di Inzaghi, allungando sulle dirette concorrenti.

A nove giornate dalla fine, tre lunghezze di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta stessa, non si può dire sia una distanza di sicurezza ma il trend del momento appare favorevole. Ora, la pausa, dopo la quale cercare di ripartire al massimo, per arrivare in fondo in tutte le competizioni.

Naturalmente, Inzaghi osserverà con attenzione i suoi giocatori in nazionale, sperando che non ci siano ulteriori problemi dopo il dazio pagato agli infortuni nelle ultime settimane. Avere tutti a disposizione, per il rush finale, sarebbe fondamentale, per aumentare le chance di puntare a tutti gli obiettivi. Da questo punto di vista, il tecnico nerazzurro può accogliere una buona notizia. Non ci sarà il viaggio in nazionale per uno dei suoi giocatori.

Inter, la Polonia rimanda a casa Zalewski: il laterale può tornare dopo la sosta

Inizialmente inserito nella lista dei convocati della Polonia per i match previsti per la Nations League, Nicola Zalewski è stato rimandato a casa. Il Ct Probierz farà a meno di lui così come di Walukiewicz del Torino. Al loro posto, Marczuk del Real Salt Lake e Skrzypczak dello Jagiellonia.

Zalewsk resterà così a Milano e potrà recuperare definitivamente dall’infortunio patito il mese scorso. Inzaghi spera nella fine dell’emergenza sulle fasce, anche se ieri sera c’è stata apprensione per le condizioni di Denzel Dumfries. Da quanto si apprende, comunque, la situazione dell’olandese sarà rivalutata nella sua nazionale, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio. Salvo ulteriori intoppi, l’esterno destro dovrebbe essere, al rientro, regolarmente a disposizione di Inzaghi.