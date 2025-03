Non solo Dybala, UFFICIALE: doppia lesione muscolare per la Roma

La Roma in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, il comunicato sull’infortunio dell’argentino e di un altro giallorosso fermo ai box

Contro il Cagliari, al termine di una partita difficile, la Roma è riuscita ad avere la meglio, riscattando parzialmente la delusione dell’uscita dall’Europa League e centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato. Una striscia clamorosa, per la squadra di Ranieri, che continua a macinare punti e improvvisamente si ritrova in corsa non solo per un posto in Europa ma anche per la Champions. Il quarto posto ora dista solo quattro punti. Ma la vittoria contro i sardi per 1-0, siglata da un gol di Dovbyk, ha preteso un prezzo elevato per i capitolini.

Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, infatti, Dybala ha dovuto lasciare la sfida per infortunio. Subito una certa preoccupazione per la ‘Joya’, che si è accasciato a terra dopo aver tentato un colpo di tacco. L’argentino ha lasciato il campo in lacrime, lasciando supporre un problema piuttosto serio. Una sensazione confermata dalla diagnosi emersa dopo gli esami medici, con un altro problema per Ranieri che riguarda lo stop di un altro calciatore.

Roma, infortuni muscolari per Dybala e Rensch: a rischio i match con Juve e Lazio

Si apprende infatti che Dybala ha riportato una lesione tendine semitendinoso della coscia sinistra. Guai anche per Rensch, alle prese con una lesione dell’adduttore lungo della coscia sinistra.

Per entrambi, tempi di recupero da valutare, ma l’impressione è che sia l’argentino che l’olandese saranno costretti a rimanere fuori per qualche settimana. Il rischio è che debbano saltare i due fondamentali appuntamenti dell’inizio di aprile, vale a dire Roma-Juventus del 6 aprile e il derby Lazio-Roma del 13 aprile. Se confermata, sarebbe una doppia tegola davvero pesante per Ranieri, proprio nel momento cruciale della corsa alle posizioni europee in classifica, obiettivo da non fallire, unico rimasto in questa stagione dopo l’uscita dalle coppe.