Milan, ora è UFFICIALE: Elliott-Red Bird, il club fa chiarezza

Nota ufficiale del Milan sull’assetto societario, ecco come stanno le cose all’interno dei rossoneri

Prova a risalire da un momento molto difficile, in campo, il Milan, che arriva alla pausa con due vittorie sudate ma preziose contro Lecce e Como. I rossoneri sono sempre al nono posto in classifica e attualmente fuori dalle coppe, ma gli ultimi risultati hanno accorciato la graduatoria e tengono il Diavolo a contatto della zona europea: il quarto posto dista sei punti, la sesta posizione dista quattro lunghezze.

Alla ripartenza, mancheranno nove giornate al termine del torneo, per provare quanto meno a confermare la presenza nelle coppe continentali del prossimo anno. Nel frattempo, il club, come noto riflette sul futuro, sui cambiamenti da apportare all’interno della squadra e dello staff dirigenziale. Ma non sono gli unici temi a tenere banco fuori dal terreno di gioco.

La società ha inteso fare chiarezza una volta per tutte sul proprio assetto societario. Negli ultimi mesi, si è molto parlato dei veri rapporti tra il fondo Elliott e Red Bird e la natura dell’operazione finanziaria che ha portato il gruppo di Cardinale all’interno del club. Arriva così una nota ufficiale pubblicata a mezzo stampa per fare luce sulla questione.

Milan, la lettera del club a ‘Repubblica’: la verità sui rapporti tra Elliott e Red Bird

Il Milan ha pubblicato una lettera su ‘Repubblica’, dichiarando lo stato delle cose all’interno della società e la reale posizione dei due fondi.

Si legge, dunque, che “la proprietà RedBird Capital ha ridotto la quota capitale del prestito da Elliott a € 489 milioni, confermando la posizione di Elliott come puro finanziatore, con la sua presenza in CdA limitata a 2 suoi rappresentanti su 12″.

Non solo, nella nota del club milanista arrivano anche chiarimenti sulla vicenda stadio. Nel prosieguo, i rossoneri scrivono che “la società MI-Stadio si limita a gestire l’operatività del Meazza nella situazione attuale e non si occupa del progetto nuovo stadio, portato avanti congiuntamente dalle società AC Milan e FC Internazionale Milano“.