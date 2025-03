Lazio, Castellanos rischia un lungo stop: le condizioni

Aggiornamento sul momento del Tati Castellanos, rimasto in panchina per le sue condizioni in occasione di Bologna-Lazio: si pensa ad un nuovo infortunio dovuto ad una nuova lesione. Un bel grattacapo per mister Baroni, già alle prese con le scorie della sconfitta del Dall’Ara.

Tornato in campo contro il Viktoria Plzen, Castellanos ha dato una aiuto fondamentale nel passaggio del turno di Europa League. Rimasto in campo per 67 minuti contro la formazione ceca, aveva dato l’impressione di aver messo alle spalle il brutto periodo ed esser pronto a dare una mano ai compagni in questo rovente finale di stagione. Ricordiamo infatti che la Lazio si trova al 6° posto in Serie A con 51 punti, a 2 lunghezze al quarto posto attualmente occupato dal Bologna.

Proprio contro i felsinei è arrivata una pesante sconfitta nell’ultima giornata di campionato: in tanti si sono chiesti perché l’argentino sia rimasto out lungo tutta la gara e la risposta arriva quest’oggi da Sky Sport. Come si legge sulla pagina web del broadcaster infatti, a seguito di esami strumentali, lo staff medico della Lazio teme una nuova lesione per il Tati Castellanos.

Stando alle prime impressioni si dovrebbe trattare di ennesimo infortunio di natura muscolare: giova ricordare che lo scorso febbraio, durante Lazio-Napoli, il bomber ha rimediato una lesione di medio grado all’adduttore della coscia sinistra che l’ha tenuto lontano dai campo fino all’ultima gara di Europa League. Era lo scorso 15 febbraio.

Lazio, nuovo infortunio per Castellanos: le condizioni

Soltanto nuovi esami stabiliranno se si tratta di un infortunio di lieve o pesante entità per Valentin Castellanos. Nel frattempo i tifosi trattengono il fiato aspettando buone notizie dall’infermeria e soprattutto che in realtà non si tratti di una ricaduta dovuta all’impiego anticipato del calciatore contro il Plzen. La casistica di solito riferisce che le ricadute sono più complicate da trattare rispetto al problema originario, e quindi le tempistiche del suo rientro in campo potrebbero anche essere più dilatate rispetto all’ultimo mese.

Qualora invece si trattasse di una nuova lesione, è possibile anche che il calciatore si possa rivedere in campo in occasione della prossima gara di Serie A, quando i biancocelesti ospiteranno il Torino nel posticipo del lunedì della trentesima giornata.

Fino alla sfortunata gara contro il Napoli, Castellanos aveva saltato soltanto 2 gare per infortunio in questa stagione (contro Verona e Fiorentina) nel mese di settembre.